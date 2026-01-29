سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس

قفز سعر الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، بعد تثبيت سعر الفائدة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8195 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 7510 جنيهات.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 7470 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7170 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7130 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6145 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4780 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4755 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 4095 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 4075 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 57360 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 57040 جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 254870 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 253540 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5377.21 دولارًا.