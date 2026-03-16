قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جرس باب ذكي بدون اشتراك شهري .. تجربة eufy S330 ثنائي الكاميرا

احمد الشريف

كشفت منصة Homes & Gardens، في مراجعة عملية أن جرس الباب الذكي eufy S330 Video Doorbell يأتي كحل أمني منزلي متقدم، يعتمد على كاميرتين مدمجتين وتخزين محلي كامل للفيديو دون الحاجة لاشتراك شهري في خدمات سحابية. 

وأوضحت المراجعة، أن الجرس يعمل بوضع سلكي أو بالبطارية وفق تفضيل المستخدم وطريقة تمديد الأسلاك في المنزل، مع اعتماد الجرس على وحدة تحكم HomeBase 2 التي تتولى الاتصال بالإنترنت وتخزين التسجيلات على ذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت، تكفي عادة لعدة أشهر من المقاطع بحسب كثافة الحركة على الباب.

تصميم قوي لكاميرتين: رؤية للزوار والطرود معًا

أوضحت Homes & Gardens أن eufy S330 يعتمد على كاميرا أمامية بدقة 2K HDR بزاوية رؤية 160 درجة، مخصصة لرصد الزوار والتعرف على ملامح الوجوه بوضوح على عتبة الباب. 

أشارت المنصة إلى أن الكاميرا الثانية موجهة لأسفل بدقة 1080p وبزاوية 97 درجة تقريبًا، لتصوير مساحة الأرض أمام الباب ورصد أي طرود أو شحنات يتم تركها على العتبة، بما يقلل من احتمالات فقدان أو سرقة الطرود خاصة في المنازل التي تستقبل الكثير من الطلبات.

أكدت المراجعة أن جودة الفيديو في الكاميرا الأمامية تتيح قراءة تفاصيل مثل شعارات الملابس وملامح الزوار في مختلف ظروف الإضاءة، بينما توفر الكاميرا السفلية صورة واضحة لمنطقة الدرج والأرض أمام المدخل، مع دعم رؤية ليلية باللونين الأبيض والأسود عند انخفاض الإضاءة.

تنبيهات ذكية للطرود والحركة مع تطبيق سهل الاستخدام

أشارت Homes & Gardens إلى أن نقطة تميز رئيسية في eufy S330 هي مجموعة خصائص الذكاء الاصطناعي المدمجة، مثل اكتشاف الطرود، واكتشاف الأشخاص المنتظرين أمام الباب، وتمييز حركة البشر عن الحركة العامة مثل مرور السيارات أو الحيوانات. 

أوضحت المنصة أن الجرس يعتمد على مزيج من مستشعرات الحركة التقليدية (PIR) ومستشعرات رادار للمساعدة في تقليل التنبيهات الكاذبة، مع إمكانية ضبط حساسية التنبيهات ومناطق النشاط من داخل تطبيق Eufy Security على الهاتف.

أكدت المراجعة أن التطبيق يتيح للمستخدم تلقي إشعارات فورية مع معاينة للزائر أو الطرد، إلى جانب دعم التحدث ثنائي الاتجاه مع من يقف على الباب، وإمكانية إعداد ردود مسجلة مسبقًا تُشغَّل تلقائيًا في حالات معينة، مثل وجود عامل توصيل أو شخص يقف لفترة طويلة أمام الباب.

تركيب بسيط وجرس مناسب للمنازل 

ذكرت Homes & Gardens أن تركيب eufy S330 جاء بسيطًا نسبيًا خلال تجربة المراجعة، سواء عند استخدامه كجرس يعمل بالبطارية مع تثبيته في مكان جديد، أو عند استبدال جرس سلكي قديم وإعادة استخدام الأسلاك الموجودة. 

أوضحت المراجعة أن الجرس أثبت فائدته بشكل ملموس في منزل يخضع لأعمال تجديد كاملة، حيث ساعدت الكاميرتان في متابعة حركة العمال والتأكد من استلام الطرود في ظل دخول وخروج مستمر من الباب الأمامي.​

أكدت المنصة أن الاعتماد على التخزين المحلي عبر HomeBase 2 يعني عدم وجود رسوم شهرية لمراجعة التسجيلات، لكن في المقابل إذا تعرّضت وحدة HomeBase للسرقة أو التلف فلن يكون بالإمكان استرجاع التسجيلات المخزنة عليها، وهو ما يستدعي وضعها في مكان داخلي آمن داخل المنزل.

عمر بطارية جيد مع بعض القيود في التنبيهات والأداء

أوضحت Homes & Gardens أن eufy يعلن عن عمر بطارية يصل إلى نحو 180 يومًا بشحنة واحدة، لكن المراجعة أشارت إلى أن العمر الفعلي للبطارية كان أقل من ذلك في سيناريو الاستخدام اليومي مع كثرة الحركة والتنبيهات، وإن ظل ضمن نطاق مقبول لجرس باب يعمل بالبطارية. 

أشارت المراجعة كذلك إلى ملاحظة تأخير بسيط في وصول بعض التنبيهات، بالإضافة إلى تأخر طفيف في بدء الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه عند الرد على الزائر من التطبيق، رغم أن الاتصال نفسه كان مستقرًا بعد بدء المحادثة.

أكدت المنصة في تقييمها أن eufy S330 Video Doorbell يقدم حزمة قوية من المزايا تشمل الكاميرتين، والتنبيهات الذكية، والتخزين المحلي بدون اشتراك، وتصميمًا مقاومًا للعوامل الجوية بمعيار IP65، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمنازل في المناطق الحضرية والضواحي التي تعتمد بشكل كبير على التسوق الإلكتروني واستقبال الطرود على مدار اليوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

