دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أسعار الذهب ترتفع عالميًا بنحو 1.19% مدعومة بانخفاض قيمة الدولار
مواجهات نارية في أوروبا.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي.. وسان جيرمان ضد تشيلسي.. و آرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن
ليلة أوروبية مُشتعلة.. بايرن يكتسح وأتلتيكو يمطر شباك توتنهام وبرشلونة ينجو أمام نيوكاسل
رئيس جامعة الأزهر من مسجد الحسين: الصيام رحمة إلهية وأيامه قليلة لكنها عظيمة الأجر
سيناريوهات المُواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تتجه الحرب إلى الاستنزاف بدلًا من الضربة القاضية؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2026 .. والقنوات الناقلة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته
مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026
جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تدرس جلب ميزة كاميرا من Galaxy S26 إلى هواتفها الرائدة الأقدم

احمد الشريف

كشفت منصة GSMArena أن سامسونج تدرس حاليًا جلب إحدى تقنيات الكاميرا الجديدة في سلسلة Galaxy S26 إلى هواتف Galaxy S25 الرائدة الأقدم، وتحديدًا ميزة «الفتحة الافتراضية» (Virtual Aperture) لعدسة الزوم (العدسة المقربة).​

أوضحت المنصة أن هذه الميزة تعمل بالكامل عبر البرمجيات، ما يجعل من الممكن – من حيث المبدأ – إضافتها لهواتف العام الماضي من خلال تحديث للنظام، دون الحاجة إلى أي تغييرات في العتاد أو مستشعرات الكاميرا.​

تنفيذ حالي عبر Expert RAW للكاميرا الرئيسية فقط

أشارت GSMArena إلى أن ميزة الفتحة الافتراضية تعمل حاليًا على هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra، لكن من خلال تطبيق التصوير الاحترافي Expert RAW، وعلى الكاميرا الرئيسية فقط، وليس على عدسة الزوم.​

أكد التقرير أن تفعيل الميزة على عدسة الزوم في هذه الهواتف – كما هو الحال في Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra – من شأنه توسيع استخداماتها بشكل واضح، لأنها تتيح التحكم البرمجي في كيفية محاكاة عمق المجال وعزل الخلفية في اللقطات المقربة.

طلبات من المستخدمين ورد رسمي من سامسونج

أوضحت المنصة أن مطلب جلب هذه الميزة لعدسة الزوم في هواتف Galaxy S25 برز في نقاشات المستخدمين على الإنترنت، حيث طالب عدد من ملاك السلسلة سامسونج عبر المنتديات والشبكات الاجتماعية بعدم حصرها في الجيل الجديد فقط.

أشارت GSMArena إلى أن مسؤولًا تنفيذيًا في سامسونج أكد أن الشركة «تبحث في الأمر» وتدرس إمكانية إضافة الفتحة الافتراضية لعدسة الزوم في سلسلة Galaxy S25 من خلال تحديث برمجي، دون أن يقدّم جدولًا زمنيًا محددًا أو تعهدًا نهائيًا بطرحها.

سامسونج سلسلة Galaxy S26 هواتف Galaxy S25

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

اوقاف الشرقية

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

أخطاء شائعة في «كي الملابس» تُفسدها .. تجنبيها للحفاظ على ملابسك لأطول فترة

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

