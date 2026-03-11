سامسونج تدرس جلب ميزة كاميرا من Galaxy S26 إلى هواتفها الرائدة الأقدم

كشفت منصة GSMArena أن سامسونج تدرس حاليًا جلب إحدى تقنيات الكاميرا الجديدة في سلسلة Galaxy S26 إلى هواتف Galaxy S25 الرائدة الأقدم، وتحديدًا ميزة «الفتحة الافتراضية» (Virtual Aperture) لعدسة الزوم (العدسة المقربة).​

أوضحت المنصة أن هذه الميزة تعمل بالكامل عبر البرمجيات، ما يجعل من الممكن – من حيث المبدأ – إضافتها لهواتف العام الماضي من خلال تحديث للنظام، دون الحاجة إلى أي تغييرات في العتاد أو مستشعرات الكاميرا.​

تنفيذ حالي عبر Expert RAW للكاميرا الرئيسية فقط

أشارت GSMArena إلى أن ميزة الفتحة الافتراضية تعمل حاليًا على هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra، لكن من خلال تطبيق التصوير الاحترافي Expert RAW، وعلى الكاميرا الرئيسية فقط، وليس على عدسة الزوم.​

أكد التقرير أن تفعيل الميزة على عدسة الزوم في هذه الهواتف – كما هو الحال في Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra – من شأنه توسيع استخداماتها بشكل واضح، لأنها تتيح التحكم البرمجي في كيفية محاكاة عمق المجال وعزل الخلفية في اللقطات المقربة.

طلبات من المستخدمين ورد رسمي من سامسونج

أوضحت المنصة أن مطلب جلب هذه الميزة لعدسة الزوم في هواتف Galaxy S25 برز في نقاشات المستخدمين على الإنترنت، حيث طالب عدد من ملاك السلسلة سامسونج عبر المنتديات والشبكات الاجتماعية بعدم حصرها في الجيل الجديد فقط.

أشارت GSMArena إلى أن مسؤولًا تنفيذيًا في سامسونج أكد أن الشركة «تبحث في الأمر» وتدرس إمكانية إضافة الفتحة الافتراضية لعدسة الزوم في سلسلة Galaxy S25 من خلال تحديث برمجي، دون أن يقدّم جدولًا زمنيًا محددًا أو تعهدًا نهائيًا بطرحها.