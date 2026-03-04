قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
مفتاح المنزل الرقمي من سامسونج .. افتح باب بيتك بالموبايل عبر NFC وUWB

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن سامسونج بدأت في طرح ميزة جديدة داخل تطبيق Samsung Wallet باسم Digital Home Key، تتيح لمستخدمي هواتف جالاكسي فتح أقفال الأبواب الذكية المتوافقة باستخدام الهاتف بدل المفتاح التقليدي.

أوضحت المنصة أن الميزة توسّع مفهوم «المفتاح الرقمي» داخل Wallet، بعد أن كان مقتصرًا في السابق على مفاتيح السيارات فقط، لتشمل الآن أقفال الأبواب المنزلية المعتمدة على معيار Aliro، وهو بروتوكول موحّد للأقفال الذكية تديره نفس الجهة المسؤولة عن معيار المنزل الذكي Matter.

دعم معيار Aliro واستخدامه مع SmartThings

أشارت سامسونج في بيان رسمي إلى أن Digital Home Key يعتمد على معيار Aliro المفتوح، ما يسمح لمصنّعي الأقفال الذكية بتبنيه للوصول إلى قاعدة مستخدمي هواتف جالاكسي، وضمان توافق أفضل بين العلامات التجارية المختلفة.

أكدت الشركة أن إعداد الميزة يبدأ من تطبيق SmartThings؛ إذ يجب أولًا ربط القفل الذكي المتوافق بالمنزل الذكي عبر Matter، ثم يمكن أثناء عملية الإعداد نفسها إضافة «مفتاح المنزل الرقمي» إلى Samsung Wallet ليصبح جاهزًا للاستخدام من شاشة الهاتف مباشرة.

فتح الباب بلمسة عبر NFC 

أوضحت سامسونج – بحسب 9to5Google – أن Digital Home Key يدعم طريقتين رئيسيتين لفتح الباب بحسب إمكانيات القفل: إما عبر NFC بلمس الهاتف للقفل، في تجربة مشابهة لمدفوعات «اللمس للدفع»، أو عبر تقنية UWB التي تفتح الباب تلقائيًا عند اقتراب المستخدم حاملاً هاتفًا مصرحًا له.

أشارت المنصة إلى أن استخدام UWB يجعل التجربة «بلا لمس»؛ إذ يكفي أن يقترب صاحب المنزل من الباب حتى يتعرّف القفل على الهاتف داخل الجيب ويفتح، بينما تظل طريقة NFC خيارًا أكثر تقليدية لمن يفضّل تفاعلًا مباشرًا عبر لمس الهاتف لمستشعر القفل.

حماية المفاتيح الرقمية داخل Samsung Knox

أكدت سامسونج أن مفاتيح المنازل الرقمية تُخزَّن مشفّرة داخل Samsung Wallet على الجهاز نفسه، وتحظى بحماية منصة الأمان Samsung Knox، مع تصميم يهدف لمواءمة معايير حماية تصل إلى درجة EAL6+ المستخدمة في حلول الأمان عالية الحساسية.

أوضحت الشركة أن المستخدم يحتفظ بالتحكم الكامل في مفاتيحه حتى في حال فقدان الهاتف؛ إذ يمكنه إلغاء صلاحية المفتاح عن بُعد باستخدام خدمة Samsung Find، كما يتطلب استخدام المفتاح داخل Wallet اجتياز طبقة مصادقة حيوية أو رمز PIN لضمان عدم استغلاله من شخص غير مخوّل.

توافر تدريجي وتعاون مع علامات رائدة في الأقفال الذكية

أشارت سامسونج إلى أن ميزة Digital Home Key ستتاح تدريجيًا في عدد من المناطق بدءًا من شهر مارس، على أن تتوسع لاحقًا مع طرح أقفال جديدة من علامات توصف بأنها «رائدة في سوق الأقفال الذكية»، مثل Aqara وNuki وSchlage وغيرها وفق تقارير متخصصة.

أكدت التقارير أن الميزة ستكون متاحة على هواتف جالاكسي الداعمة لـNFC وUWB ضمن فئات معينة، مع توقع أن تصبح مفاتيح المنزل الرقمية جزءًا أساسيًا من تجربة Samsung Wallet إلى جانب البطاقات البنكية ومفاتيح السيارات وبطاقات الصعود للطائرات داخل منظومة جالاكسي.

سامسونج Digital Home Key Matter

