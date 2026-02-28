قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج تحذف أدوات مهمة من قائمة الريكفري في هواتف جالاكسي مع تحديث فبراير

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن سامسونج بدأت مع بعض تحديثاتها الأخيرة في إزالة عدد من الأدوات الأساسية من قائمة الريكفري في هواتف جالاكسي، دون توضيح رسمي للأسباب حتى الآن.​

أوضحت المنصة أن قائمة الريكفري في أندرويد كانت تضم تقليديًا خيارات مثل إعادة ضبط المصنع، ومسح الكاش، وتثبيت التحديثات يدويًا من الكمبيوتر عبر ADB أو من بطاقة الذاكرة، وهي أدوات يعتمد عليها المستخدمون المتقدمون عند تجربة نسخ تجريبية أو حل مشكلات النظام بعد التحديثات.

ما هي الخيارات التي حذفتها سامسونج من قائمة الريكفري؟

أشارت 9to5Google، نقلًا عن موقع GalaxyClub، إلى أن سامسونج أزالت من قائمة الريكفري بعد تحديثات معينة خيارات «Apply update from ADB» و«Apply update from SD card» و«Wipe cache partition» إلى جانب أدوات أخرى مثل عرض سجلات الريكفري واختبارات الرسوميات واللغة.

أكد التقرير أن الخيارات المتبقية حاليًا في النسخة الجديدة من القائمة تقتصر على ثلاث وظائف فقط هي «إعادة تشغيل النظام الآن» و«مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع» و«إيقاف التشغيل»، ما يعني تقليص إمكانات التعامل اليدوي مع التحديثات واستكشاف الأخطاء عبر هذا الوضع.

هواتف حصلت على القائمة الجديدة مع تحديث فبراير

أوضحت 9to5Google أن أدوات الريكفري الكاملة ما زالت متاحة حتى الآن على بعض الأجهزة مثل Galaxy S26 Ultra في إصدار يناير 2026، لكنها قد تتغيّر مع وصول تحديثات فبراير إلى هذه الفئة أيضًا خلال الفترة المقبلة.​

أشارت تقارير أخرى إلى أن التغيير ظهر بالفعل بعد تثبيت تحديث الأمان لشهر فبراير 2026 على سلسلة Galaxy S25 بالكامل، إلى جانب هواتف Galaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Flip 7 FE وGalaxy Z Fold 7، مع توقّعات بامتداد التعديل إلى مزيد من أجهزة جالاكسي لاحقًا.

رسالة تمنع الرجوع لإصدارات أقدم وتثير تساؤلات

أكد تقرير 9to5Google أن بعض المستخدمين الذين تلقّوا التحديث لاحظوا رسالة تفيد بأنه «لن يكون ممكنًا الرجوع إلى الإصدار القديم من النظام بسبب تغييرات في سياسة الأمان»، ما يشير إلى أن تقليص قائمة الريكفري قد يكون جزءًا من سياسة أوسع لتشديد الحماية.​

أوضحت المنصة أن تقليص خيارات الريكفري، إلى جانب هذه الرسائل، يثير تساؤلات وسط مستخدمي أندرويد المتقدمين، خاصة المهتمين بتثبيت التحديثات يدويًا أو استخدام أدوات مثل مسح الكاش لحل مشكلات استهلاك البطارية أو بطء الأداء بعد التحديثات.

غياب تفسير رسمي وتكهنات حول تشديد الأمان

أشارت 9to5Google إلى أنه لا توجد حتى الآن أي تصريحات رسمية من سامسونج تشرح سبب هذه الخطوة، أو ما إذا كانت الشركة تعتزم تعويض الأدوات المحذوفة بآليات أخرى داخل النظام.

أكد التقرير أن بعض التكهنات تربط هذا التحرك برغبة سامسونج في تشديد الأمان والحد من تسريب نسخ One UI أو تثبيت تحديثات خارجية، خاصة مع تقارير أخرى تتحدث عن اتخاذ الشركة إجراءات قانونية ضد تسريبات نسخ واجهتها، إلا أن ذلك يظل تحليلًا غير مؤكد في انتظار تعليق رسمي.

