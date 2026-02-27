قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني
سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي S26 ألترا في مصر والسعودية

احمد الشريف

كشفت منصة PhoneArena أن سامسونج جهزت هاتف Galaxy S26 Ultra كأقوى هواتف سلسلة S26، مع شاشة من نوع Dynamic AMOLED بقياس يقارب 6.9 بوصة بدقة +QHD وتردد 120 هرتز، مع دعم +HDR10 وحماية بزجاج Gorilla Armor الجيل الثاني.

أشارت المنصة إلى أن الهاتف يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، بدون دعم بطاقة ذاكرة خارجية، ليتماشى مع سياسة سامسونج في هواتفها الرائدة الأخيرة.​

الكاميرا والبطارية والشحن

كشفت التسريبات الرسمية التي استعرضتها PhoneArena أن Galaxy S26 Ultra يأتي بمنظومة كاميرات خلفية رباعية، تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابيكسل، وعدسة Ultra‑Wide بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة تقريب بصري 5X بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة تقريب 3X بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للصور الذاتية بدقة 12 ميجابيكسل.

وأكدت التقارير أن الهاتف يعتمد على بطارية بسعة 5000 ملّي أمبير في الساعة، مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة تصل إلى 65 وات وفق تقديرات PhoneAren، إلى جانب شحن لاسلكي بقدرة 15 وات، مع استمرار دعم الشحن اللاسلكي العكسي لشحن الأجهزة والملحقات الصغيرة.

سعر سامسونج جالاكسي S26 ألترا في مصر

أوضحت مواقع تسعير محلية مثل Mobizil وMobile57 أن السعر الرسمي أو المتوقع لهاتف Samsung Galaxy S26 Ultra في السوق المصري يدور حول فئة 20 إلى 23 ألف جنيه تقريبًا لنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، مع ارتفاع السعر للنسخ الأعلى من حيث السعة والذاكرة.

أشارت هذه المواقع إلى أن بعض المتاجر والعروض قد تطرح الهاتف بسعر أقل قليلًا في فترات الخصومات أو مع برامج التقسيط، إلا أن الفئة السعرية الأساسية للهاتف تظل ضمن شريحة الهواتف الرائدة الأعلى سعرًا في السوق المصري، وهو ما يتماشى مع مكانته كأعلى طراز في سلسلة S26.

سعر سامسونج جالاكسي S26 ألترا في السعودية

أكد موقع Mobileinto المتخصص في رصد أسعار الهواتف أن السعر المتوقع لهاتف Samsung Galaxy S26 Ultra في المملكة العربية السعودية يبدأ من نحو 3800 ريال سعودي لنسخة 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تظل تقديرية حتى اكتمال الطرح الرسمي في جميع المتاجر.​

وكشفت صفحة الشراء المسبق على موقع سامسونج السعودية أن الشركة بدأت استقبال الطلبات المسبقة لنسخة 1 تيرابايت من Galaxy S26 Ultra مع حزم عروض تشمل خصومات أو استرجاع نقدي عند شراء Buds أو ساعات جالاكسي، ما يجعل السعر الفعلي للمستخدم النهائي مرتبطًا بالعروض المتاحة في وقت الشراء.

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

