أجهزة سامسونج تحصل على تحديث الأمان لشهر فبراير 2026

تأخرت سامسونج نوعًا ما في بدء طرح تحديث الأمان لشهر فبراير 2026، ربما لانشغالها بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. بدأ طرح التحديث أخيرًا في الأسبوع الأخير من فبراير، بدءًا بسلسلة Galaxy S25 إلا أنه قد توسع نطاق الطرح ليشمل أجهزة Galaxy الأخرى بوتيرة جيدة.

يشمل التحديث الأمني ​​لشهر فبراير 2026 الآن أكثر من اثني عشر جهازًا من أجهزة سامسونج جالاكسي. إليكم قائمة بجميع أجهزة سامسونج التي تتلقى الآن أحدث حزمة أمان.

تحديث الأمان



يتم طرح تحديث الأمان لشهر فبراير 2026 لأجهزة سامسونج هذه

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا

جالاكسي إس 25 إيدج، إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا

جالاكسي إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا

جالاكسي إس 23 إف إي



سلسلة جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد إس إي

جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7

جالاكسي زد فليب 7 إف إي

جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5

جالاكسي زد فليب 4، زد فليب 4



تحديث سامسونج

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A56

جالاكسي A55

جالاكسي A54

جالاكسي A53



سلسلة جالاكسي تاب

جالاكسي تاب S10 ألترا (واي فاي وخلوي)

جهاز Galaxy Tab S10+ (واي فاي وشبكة خلوية)



سيتم توسيع نطاق التحديث ليشمل المزيد من أجهزة Galaxy خلال الأيام والأسابيع القادمة. سنقوم بتحديث القائمة بشكل دوري لضمان دقتها.

على الجانب الآخر سيتم طرح التحديث على مراحل، لذا قد يستغرق وصوله إلى جهازك بضعة أيام، حتى لو كان مدرجًا في القائمة

يمكنك التحقق من وجود تحديثات يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > تحديثات البرامج > تنزيل وتثبيت ولا تتضمن حزمة الأمان لشهر فبراير 2026 ميزات أو تحسينات جديدة، على عكس حزم الأمان الأخرى. مع ذلك، فهي تتضمن إصلاحات لعشرات الثغرات الأمنية، مما يعزز أمان جهازك. تحديدًا، تعالج هذه الحزمة 37 ثغرة أمنية، منها 25 ثغرة قدمتها جوجل، بينما قدمت سامسونج الإصلاحات الـ 12 المتبقية.

وقد تعالج هذه الإصلاحات الخاصة بشركة سامسونج نقاط الضعف المتعلقة بميزة المشاركة في حالات الطوارئ، وKnox Guard Manager، وSamsung Dialer، وتطبيق الإعدادات، وأنظمة المصادقة بالوجه وبصمات الأصابع، ووحدة PACM الخاصة بالشركة.