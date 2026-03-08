قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تستنكر حرب أمريكا والاحتلال الإسرائيلي على إيران: يجب احترام سيادة الدول
إحباط وتدمير 3 مسيرات استهدفت مدينة الرياض .. وأخرى بحقل «شيبة»
هترجع أقوى من الأول.. «زيزو» يُساند كريم فؤاد برسالة مؤثرة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مواجهة صادمة في الحلقة الثالثة .. سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة في «بيبو»
رسالة دعم من إمام عاشور لـ كريم فؤاد: «ترجع بالسلامة يا حبيبي»
إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم .. تعرّف عليها
من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة
الداعية شريف شحاتة يحذر الزوجات: البحث في النفايات يجلب الهلاك
العشر الأواخر.. الإفتاء توضح كيف نتهيأ لاستقبالها
إسرائيل تقصف مجمعات وقود في طهران لضرب البنية التحتية العسكرية.. ونتنياهو يتوعّد: لدينا مفاجآت جديدة
أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
سامسونج تكشف أول تفاصيل رسمية عن نظارات Galaxy Glasses الذكية

احمد الشريف

كشفت منصة GSMArena أن سامسونج استغلت مشاركتها على هامش فعاليات معرض MWC في برشلونة هذا الأسبوع للكشف عن أول تفاصيل رسمية حول نظارات Galaxy Glasses الذكية، وذلك عبر حوار مع جي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الهواتف في الشركة، نشر أيضًا عبر شبكة CNBC.

وأوضحت المنصة أن كيم أكد أن النظارات ستضم كاميرا تثبيت عند مستوى عين المستخدم، بحيث تلتقط ما يراه مباشرة، مع اتصال دائم بهاتف جالاكسي، ليقوم الهاتف بمعالجة ما تلتقطه الكاميرا اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي ثم إعادة «الكثير من المعلومات» للمستخدم في السياق المناسب.
 

تركيز على «الذكاء الاصطناعي البصري»

أشارت GSMArena إلى أن كيم تجنب تأكيد ما إذا كانت Galaxy Glasses ستحمل شاشة مدمجة لعرض عناصر الواقع المعزز أمام العين، لكنه ألمح إلى أن لدى سامسونج بالفعل منتجات أخرى مثل الساعات والهواتف يمكن الاعتماد عليها عندما يحتاج المستخدم إلى شاشة.​

أكدت هذه التصريحات، بحسب المنصة، أن الجيل الأول من Galaxy Glasses قد يركز في الأساس على التقاط المشهد المحيط بالمستخدم وفهمه عبر الكاميرا والذكاء الاصطناعي، بدل محاولة تقديم تجربة واقع معزز بصرية كاملة كما في النظارات المتقدمة أو خوذات الواقع المختلط.

منافسة مباشرة لنظارات Meta Ray‑Ban ودور الذكاء الاصطناعي

أوضحت GSMArena أن كيم أشار صراحة إلى أن «الجميع ينظر إلى النظارات» باعتبارها فئة الأجهزة التالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في تلميح إلى منافسة منتظرة مع نظارات Meta Ray‑Ban وغيرها من نظارات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الصوت والكاميرا أكثر من الشاشات.

أشارت CNBC إلى أن هدف سامسونج هو تطوير نظارات قادرة على «فهم ما تنظر إليه» ثم تمرير هذه البيانات إلى الهاتف، ليقوم بمعالجتها وإعطاء المستخدم معلومات عملية، من بينها تنفيذ مهام عبر وكيل ذكي (Agent) يمكنه مثلًا حجز سيارة أجرة أو غرفة فندق اعتمادًا على أوامر صوتية وسياق بصري.
 

خطة الإطلاق هذا العام وتكامل مع منصة Android XR

أكدت CNBC أن سامسونج تستهدف إطلاق منتج موجّه في الأساس لقطاعات الأعمال خلال العام الجاري، على أن يُبنى على قاعدة تقنية مشتركة مع منظومة Android XR التي تطورها الشركة بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، لكنها لم تحدد بعد جدولًا زمنيًا دقيقًا لطرح نسخة موجهة للمستهلك العادي.

أوضحت تقارير من رابطة الواقعين الافتراضي والمعزز (VR/AR Association) أن نظارات سامسونج الذكية يُتوقع أن تعتمد على منصة Snapdragon AR1 من كوالكوم، وهي شريحة مصممة خصيصًا للنظارات الخفيفة القادرة على العمل لفترات طويلة، مع دمج عميق لمساعد جوجل Gemini كقلب لتجربة الذكاء الاصطناعي على النظارات.

سامسونج نظارات Galaxy Glasses Galaxy هاتف جالاكسي

