بكسل ضد Galaxy.. السر الخفي وراء فوز سامسونج الساحق على جوجل

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن استمرار تفوق هواتف Galaxy في تنوع الميزات، رغم تميز هواتف جوجل Pixel بتجربة أندرويد الأصلية.

تأتي هذه البيانات في وقت يظل فيه جوجل Pixel الخيار الأمثل لتلقي التحديثات الجديدة أولا، بفضل تطوير شركة جوجل للنظام نفسه، بينما تستمر سامسونج في جذب المستخدمين بفضل تشكيلة واسعة من الأجهزة تناسب جميع الفئات السعرية.

رغم المزايا الخاصة بهواتف بكسل، بما في ذلك ميزات مثل Pixelsnap في مراجعات Pixel 10 Pro XL، تبرز أجهزة جالاكسي بتنوع خصائصها ووظائفها، مما يجعلها خيارا شعبيا في الولايات المتحدة بعد آبل وفق بيانات StatCounter.

ميزات تجعل هواتف سامسونج تتفوق على بكسل

1. قلم مدمج داخل الهاتف:

من أبرز المزايا الفريدة في بعض هواتف سامسونج وجود قلم ذكي مدمج يعرف باسم S Pen، وهي ميزة بدأت مع سلسلة Galaxy Note منذ إطلاقها عام 2011.

ورغم توقف إنتاج سلسلة نوت في عام 2020، فإن القلم استمر في الظهور ضمن هواتف الفئة العليا مثل Galaxy S25 Ultra.

يوفر القلم دقة أعلى بكثير من استخدام الأصابع، ما يجعله مفيدا لتدوين الملاحظات والرسم وتحرير الصور، كما أن بعض إصداراته تدعم اتصال البلوتوث الذي يسمح بتنفيذ أوامر عن بعد أو ما يعرف بـ"الإيماءات الهوائية"، رغم أن سامسونج ألغت هذا الدعم في بعض الإصدارات الأحدث.

قلم مدمج داخل الهاتف

2. تخصيص غير محدود عبر Good Lock:

تعرف هواتف أندرويد عموما بإمكانية التخصيص الواسعة مقارنة بنظام iOS، لكن أجهزة بكسل تعتمد على نسخة شبه خام من أندرويد، ما يحد من خيارات التعديل.

في المقابل توفر سامسونج تطبيق Good Lock، وهو منصة متكاملة لتخصيص واجهة النظام One UI، يتيح التطبيق تعديل العديد من عناصر النظام مثل شاشة القفل والشاشة الرئيسية ولوحة الإعدادات السريعة وشريط التنقل.

ومن خلال وحدات إضافية مثل NavStar وQuickStar يمكن تغيير شكل الأيقونات، وإضافة وظائف جديدة، بل وحتى التحكم بعناصر لا تسمح معظم واجهات أندرويد الأخرى بتعديلها.

Galaxy S26 Ultra

3. إضافات متقدمة في العتاد:

من ناحية الأداء، تعتمد هواتف سامسونج الرائدة غالبا على معالجات Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم، والتي تتفوق في اختبارات الأداء على معالجات جوجل Tensor G5 المستخدمة في أجهزة بكسل.

كما تقدم سامسونج عدة ابتكارات في العتاد، مثل:

- طبقة شاشة مضادة للانعكاس ظهرت في Galaxy S26 Ultra لتحسين الرؤية تحت الشمس.

- تقنية Privacy Display في Galaxy S26 Ultra التي تقلل إمكانية رؤية الشاشة من الزوايا الجانبية لحماية الخصوصية.

إضافة إلى ذلك، ما تزال بعض هواتف الفئة المتوسطة من سلسلة Samsung Galaxy A تدعم توسيع مساحة التخزين عبر بطاقات microSD، وهي ميزة اختفت تقريبا من معظم الهواتف الحديثة.

4. تجربة كمبيوتر مكتبي عبر DeX:

توفر سامسونج ميزة DeX التي تسمح بتحويل الهاتف إلى بيئة شبيهة بالكمبيوتر عند توصيله بشاشة خارجية.

أطلقت هذه الميزة عام 2017، ويمكن استخدامها عبر كابل USB-C إلى HDMI، والاتصال اللاسلكي عبر Miracast

عند تشغيل DeX تظهر التطبيقات في شكل نوافذ قابلة للتكبير والتصغير مثل أجهزة الكمبيوتر، ويمكن توصيل لوحة مفاتيح وفأرة عبر البلوتوث للحصول على تجربة إنتاجية متكاملة.

5. مزايا إضافية في واجهة One UI:

تضم واجهة One UI مجموعة من الأدوات الصغيرة لكنها مفيدة، ومنها:

- Dual Messenger لتشغيل حسابين من التطبيق نفسه مثل واتساب.

- إمكانية تشغيل الصوت من تطبيق معين عبر سماعة بلوتوث بينما تستمر بقية التطبيقات باستخدام مكبر الهاتف.

- ميزة Edge Panel التي توفر وصولا سريعا للتطبيقات من جانب الشاشة.

- تسجيل جزء محدد فقط من الشاشة، وهي ميزة أضيفت مؤخرا في تحديث One UI 8.5.