التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
تكنولوجيا وسيارات

تنافس سامسونج .. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليكم أهم مواصفاتها

هواتف Xiaomi 18
لمياء الياسين

من المتوقع أن تكشف شركة شاومي عن سلسلة هواتف Xiaomi 18 في سبتمبر المقبل في الصين . 

قد تشمل التشكيلة مبدئيًا هواتف Xiaomi 18 و18 Pro و18 Pro Max، على أن يتبعها إطلاق هاتف Xiaomi 18 Ultra بنهاية العام. وقد نشر حساب Digital Chat Station، المتخصص في تسريب المعلومات، اليوم منشورًا على منصة ويبو يكشف فيه عن تفاصيل رئيسية حول هاتف Xiaomi 18.

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف شاومي 18

يُعدّ هاتفا Xiaomi 17 و17 Pro من الهواتف الرائدة صغيرة الحجم المزودة بشاشة 6.3 بوصة وتشير أحدث تسريبات DCS إلى أن حجم شاشة Xiaomi 18 قد يزيد قليلاً إلى 6.4 بوصة مع الحفاظ على حجمه الصغير. 

ومن المرجح أن يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة 6.4 بوصة أيضاً وقد يُتيح وجود شاشة أكبر لشركة Xiaomi دمج مكونات أكثر تطوراً في داخله.

أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Xiaomi 18 سيحصل أخيرًا على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، ما يُعدّ ترقيةً كبيرةً نظرًا لأن سابقه مزود بكاميرا تليفوتوغرافية عادية ويكشف تسريب جديد أن هاتف Xiaomi 18 ليس الوحيد، بل أيضًا طرازات أخرى من السلسلة، مثل 18 Pro و 18 Pro Max و18 Ultra، قد تحتوي جميعها على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل.

ميزات هاتف شاومي 18

سبق أن ادعى المُسرّب أن هاتفي Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max سيحتويان على كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل ، ربما للكاميرا الرئيسية ومستشعر التقريب البصري (بيريسكوب). 

أما بالنسبة لطرازات Pro، فمن المتوقع أن تحتفظ هذه الأجهزة بشاشة ثانوية خلفية، ولكنها قد تكون أكثر تنوعًا من ذي قبل .

تشير التقارير الأولية إلى أن هواتف Xiaomi 18 و18 Pro و18 Pro Max قد تُزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس . وقد تحتفظ Xiaomi بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس Pro الأكثر تطوراً وتكلفةً لهاتف Xiaomi 18 Ultra .

هاتف Xiaomi 18 كاميرا تليفوتوغرافية الهواتف الرائدة حجم شاشة هاتف Xiaomi 18 Ultra شركة Xiaomi

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

داليا مصطفي

داليا مصطفى: وافقت على الظهور كضيف شرف في درش من آجل مصطفي شعبانl خاص

محمد رجب

قبل بداية عرضه.. تعرف على المواعيد والقنوات العارضة لمسلسل قطر صغنطوط

تامر حسني

تامر حسني يشيد بأداء أحمد زاهر في "الست موناليزا "

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

