تنافس سامسونج .. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليكم أهم مواصفاتها

من المتوقع أن تكشف شركة شاومي عن سلسلة هواتف Xiaomi 18 في سبتمبر المقبل في الصين .

قد تشمل التشكيلة مبدئيًا هواتف Xiaomi 18 و18 Pro و18 Pro Max، على أن يتبعها إطلاق هاتف Xiaomi 18 Ultra بنهاية العام. وقد نشر حساب Digital Chat Station، المتخصص في تسريب المعلومات، اليوم منشورًا على منصة ويبو يكشف فيه عن تفاصيل رئيسية حول هاتف Xiaomi 18.

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف شاومي 18

يُعدّ هاتفا Xiaomi 17 و17 Pro من الهواتف الرائدة صغيرة الحجم المزودة بشاشة 6.3 بوصة وتشير أحدث تسريبات DCS إلى أن حجم شاشة Xiaomi 18 قد يزيد قليلاً إلى 6.4 بوصة مع الحفاظ على حجمه الصغير.

ومن المرجح أن يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة 6.4 بوصة أيضاً وقد يُتيح وجود شاشة أكبر لشركة Xiaomi دمج مكونات أكثر تطوراً في داخله.

أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Xiaomi 18 سيحصل أخيرًا على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، ما يُعدّ ترقيةً كبيرةً نظرًا لأن سابقه مزود بكاميرا تليفوتوغرافية عادية ويكشف تسريب جديد أن هاتف Xiaomi 18 ليس الوحيد، بل أيضًا طرازات أخرى من السلسلة، مثل 18 Pro و 18 Pro Max و18 Ultra، قد تحتوي جميعها على كاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل.

ميزات هاتف شاومي 18

سبق أن ادعى المُسرّب أن هاتفي Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max سيحتويان على كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل ، ربما للكاميرا الرئيسية ومستشعر التقريب البصري (بيريسكوب).

أما بالنسبة لطرازات Pro، فمن المتوقع أن تحتفظ هذه الأجهزة بشاشة ثانوية خلفية، ولكنها قد تكون أكثر تنوعًا من ذي قبل .

تشير التقارير الأولية إلى أن هواتف Xiaomi 18 و18 Pro و18 Pro Max قد تُزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس . وقد تحتفظ Xiaomi بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس Pro الأكثر تطوراً وتكلفةً لهاتف Xiaomi 18 Ultra .