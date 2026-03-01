قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الكامير والأداء.. هاتف Xiaomi 17 يقتحم الأسواق العالمية

Xiaomi 17
Xiaomi 17

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن إطلاق هاتف Xiaomi 17 في الأسواق العالمية خلال مشاركتها في معرض MWC 2026 بمدينة برشلونة، بعد أن كان قد طرح سابقا في السوق الصينية.

 وجاء الهاتف الجديد برفقة نسختي Xiaomi 17 Ultra وLeica Leitz Phone.

المواصفات التقنية لهاتف Xiaomi 17

يتميز هاتف شاومي 17، بشاشة OLED من نوع M10 LTPO بقياس 6.3 بوصة، بدقة 2656 × 1220 بكسل، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و120 هرتز. 

وتتميز الشاشة بحواف فائقة النحافة بسمك 1.18 ملم، وسطوع أقصى يصل إلى 3500 شمعة، مع دعم تقنيتي HDR10+ وDolby Vision، إضافة إلى حماية بطبقة Xiaomi Shield Glass لتعزيز المتانة.

ويتم تشغيل هاتف Xiaomi 17، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنع بدقة 3 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 840. 

ويضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وخيارات تخزين 256 و512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، كما زودته شاومي بنظام تبريد متطور 3D IceLoop VC للحفاظ على الأداء تحت الضغط.

نظام تبريد متطور 3D IceLoop VC

يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3، والتي تقدم مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل AI Writing وAI Search والخلفيات الديناميكية، كما يدعم مساعد Gemini من جوجل، بما يتيح تكاملا أوسع بين التطبيقات وأدوات إبداعية مثل إنشاء الصور.

يحمل Xiaomi 17 نظام تصوير ثلاثي بالتعاون مع لايكا، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Light Fusion 950 بحجم 1/1.31 بوصة، مع تقنية Hyper OIS وفتحة عدسة f/1.67 لصور أكثر سطوعا وتفاصيل.

إلى جانب كاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 102 درجة، وكاميرا تقريب Telephoto بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.6x ودعم التصوير الماكرو.

أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي، وتدعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع تحسينات في ألوان البشرة وتأثير العزل Bokeh.

يحتوي هاتف Xiaomi 17، على بطارية من نوع سيليكون-كربون بسعة 6330 مللي أمبير، وتؤكد الشركة أنها توفر استخداما ليوم كامل، مع الحفاظ على 80% من كفاءة البطارية بعد 1600 دورة شحن. 

ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، إضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 22.5 وات.

سطوع شاشة هاتف Xiaomi 17

تشمل الميزات الإضافية لهاتف Xiaomi 17، مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجا أسفل الشاشة، وسماعات ستيريو مع دعم Dolby Atmos، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68. 

كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 7، وBluetooth 5.4، وNFC، ويحتوي على منفذ شحن USB-C 3.2 Gen 1 لنقل البيانات بسرعة، مع دعم صوت Hi-Res.

حددت شاومي سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت عند 999 يورو (نحو 1180 دولارا)، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت نحو 1099 يورو (حوالي 1299 دولارا)، ويتوافر الهاتف بـ 4 ألوان: وردي فاتح، وأزرق ثلجي، وأسود، وأخضر داكن، وقد بدأ طرحه بالفعل في عدد من الأسواق الأوروبية.

هاتف Xiaomi 17
شاومي Xiaomi 17 سعر شاومي 17 مواصفات Xiaomi 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد