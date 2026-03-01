وحش الكامير والأداء.. هاتف Xiaomi 17 يقتحم الأسواق العالمية

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن إطلاق هاتف Xiaomi 17 في الأسواق العالمية خلال مشاركتها في معرض MWC 2026 بمدينة برشلونة، بعد أن كان قد طرح سابقا في السوق الصينية.

وجاء الهاتف الجديد برفقة نسختي Xiaomi 17 Ultra وLeica Leitz Phone.

المواصفات التقنية لهاتف Xiaomi 17

يتميز هاتف شاومي 17، بشاشة OLED من نوع M10 LTPO بقياس 6.3 بوصة، بدقة 2656 × 1220 بكسل، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و120 هرتز.

وتتميز الشاشة بحواف فائقة النحافة بسمك 1.18 ملم، وسطوع أقصى يصل إلى 3500 شمعة، مع دعم تقنيتي HDR10+ وDolby Vision، إضافة إلى حماية بطبقة Xiaomi Shield Glass لتعزيز المتانة.

ويتم تشغيل هاتف Xiaomi 17، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنع بدقة 3 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 840.

ويضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وخيارات تخزين 256 و512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، كما زودته شاومي بنظام تبريد متطور 3D IceLoop VC للحفاظ على الأداء تحت الضغط.

يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3، والتي تقدم مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل AI Writing وAI Search والخلفيات الديناميكية، كما يدعم مساعد Gemini من جوجل، بما يتيح تكاملا أوسع بين التطبيقات وأدوات إبداعية مثل إنشاء الصور.

يحمل Xiaomi 17 نظام تصوير ثلاثي بالتعاون مع لايكا، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Light Fusion 950 بحجم 1/1.31 بوصة، مع تقنية Hyper OIS وفتحة عدسة f/1.67 لصور أكثر سطوعا وتفاصيل.

إلى جانب كاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 102 درجة، وكاميرا تقريب Telephoto بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.6x ودعم التصوير الماكرو.

أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي، وتدعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع تحسينات في ألوان البشرة وتأثير العزل Bokeh.

يحتوي هاتف Xiaomi 17، على بطارية من نوع سيليكون-كربون بسعة 6330 مللي أمبير، وتؤكد الشركة أنها توفر استخداما ليوم كامل، مع الحفاظ على 80% من كفاءة البطارية بعد 1600 دورة شحن.

ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، إضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 22.5 وات.

تشمل الميزات الإضافية لهاتف Xiaomi 17، مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجا أسفل الشاشة، وسماعات ستيريو مع دعم Dolby Atmos، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 7، وBluetooth 5.4، وNFC، ويحتوي على منفذ شحن USB-C 3.2 Gen 1 لنقل البيانات بسرعة، مع دعم صوت Hi-Res.

حددت شاومي سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت عند 999 يورو (نحو 1180 دولارا)، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت نحو 1099 يورو (حوالي 1299 دولارا)، ويتوافر الهاتف بـ 4 ألوان: وردي فاتح، وأزرق ثلجي، وأسود، وأخضر داكن، وقد بدأ طرحه بالفعل في عدد من الأسواق الأوروبية.