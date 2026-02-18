لحماية خصوصيتك..كيفية إيقاف الإعلانات في تطبيقات نظام HyperOS من شاومي

إذا كنت تستخدم هاتفًا من شاومي أو ريدمي أو بوكو يعمل بنظام HyperOS، فقد تلاحظ ظهور إعلانات داخل العديد من تطبيقات النظام، بدءًا من التنزيلات ومتصفح Mi وصولًا إلى الموسيقى والأمان والسمات.

لحسن الحظ، على الرغم من أن شاومي لا تزيل جميع الإعلانات افتراضيًا، يمكنك إيقاف معظمها بتغيير بعض الإعدادات البسيطة إليك كيفية تنظيف هاتفك وتقليل الإعلانات في نظام التشغيل.

إيقاف الإعلانات

كيفية إيقاف الإعلانات في تطبيقات نظام التشغيل HyperOS من شاومي

1. تعطيل خدمة إعلانات نظام MSA

تأتي العديد من الإعلانات التي تراها من خدمة تُسمى MSA (إعلانات نظام MIUI)، وهي تطبيق يعمل في الخلفية ويرتبط ببيانات القياس عن بُعد، وهو مسؤول عن عرض التوصيات والإعلانات على مستوى النظام.

يُعد إيقاف تشغيل هذه الخدمة من أهم الخطوات الأولى.

-فتح الإعدادات

-انتقل إلى بصمات الأصابع وبيانات الوجه وقفل الشاشة (أو كلمات المرور والأمان في بعض هواتف شاومي)

تفويض وإلغاء النقر

قم بإيقاف تشغيل MSA وانقر على إلغاء للتأكيد

يؤدي القيام بذلك إلى منع النظام من عرض العديد من الإعلانات، على الرغم من أنك ستظل بحاجة إلى تعطيل بعض الإعلانات الخاصة بالتطبيقات بشكل منفصل.

2. إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة



يمكنك أيضًا تعطيل الإعلانات المستهدفة التي تستخدم بياناتك:

-افتح الإعدادات ثم انتقل إلى الخصوصية

-اختر خدمات الإعلانات أو خدمات الإعلان

-قم بإيقاف تشغيل توصيات الإعلانات المخصصة

مرة أخرى، هذا لن يزيل جميع الإعلانات، ولكنه يمنع النظام من تخصيصها وفقًا لسلوكك.

3. تعطيل الإعلانات داخل تطبيقات النظام الفردية

يُضيف نظام HyperOS أزرارًا لإيقاف الإعلانات داخل العديد من التطبيقات المُثبّتة مُسبقًا. ورغم أنك على الأرجح لن تتفاعل مع معظمها، إلا أنك ستحتاج إلى إيقاف تشغيلها تطبيقًا تلو الآخر للحصول على تجربة خالية تمامًا من الإعلانات. قد تختلف المسميات الدقيقة قليلًا باختلاف المنطقة أو الإصدار، ولكن عادةً ما يسهل العثور عليها.

-التنزيلات: افتح التطبيق > القائمة (ثلاث نقاط) > الإعدادات > قم بإيقاف تشغيل عرض الإعلانات.

-متصفح Mi: أيقونة الملف الشخصي > الإعدادات > خيارات متقدمة > تعطيل عرض الإعلانات.

-مشغل فيديو Mi: الملف الشخصي > رمز الترس > تعطيل التوصيات الشخصية (ملاحظة: في بعض الإصدارات، يستمر هذا لمدة 90 يومًا فقط).

-الموسيقى: الملف الشخصي > الإعدادات > تعطيل السماح بالإشعارات الدائمة، ثم في الإعدادات المتقدمة قم بإيقاف تشغيل عرض الإعلانات والتوصيات المخصصة.

-الأمان: الإعدادات > تعطيل عرض التوصيات، قم أيضًا بإيقاف تشغيله ضمن قسم المنظف.