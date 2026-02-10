5 ميزات في نظام HyperOS 3 تجعله أفضل من نظام Android .. تفاصيل

يُعدّ HyperOS 3 أحد أكبر التحديثات لأجهزة شاومي حتى الآن، إذ يُقدّم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة في النظام. وهو مبنيّ على نظام Android 16، ولكن بالإضافة إلى ذلك، قدّمت شاومي في HyperOS 3 العديد من الميزات الرائعة والمفيدة التي تجعل نظام Android الأساسي يبدو أقلّ ثراءً بالميزات.

ميزات HyperOS 3

ويُضيف نظام Android 16 ميزة التحديثات المباشرة لعرض المهام الجارية (مثل التوصيل والرحلات) في منطقة الإشعارات وعلى شاشة القفل، بينما يُقدّم نظام HyperOS 3 ميزة HyperIsland التي تتجاوز ذلك بكثير.

و تتميز نسخة Xiaomi بمركز مخصص على شكل حبة دواء أعلى الشاشة، يُتيح عرض أنشطة مباشرة متعددة في وقت واحد (حتى ثلاثة أنشطة)، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة عدة مهام متزامنة والتفاعل مع كل منها على حدة.

ويُوفر HyperIsland عناصر تحكم مُدمجة غنية (تشغيل/إيقاف مؤقت، إجراءات المكالمات، قبول/رفض، اختصارات التنقل، إلخ) ويدعم الإيماءات مثل النقر للتوسيع والتمرير للتبديل بين الجزر. والأكثر إثارة للاهتمام هو إمكانية سحب المستخدم لأسفل من أي جزيرة لفتح التطبيق المرتبط بها في نافذة عائمة لتعدد المهام الفوري.

أما التحديثات المباشرة في Android 16 فتتضمن عناصر تحكم أقل ولا تُوفر خاصية النافذة العائمة للجزر.

تقنية HyperIsland من شاومي



وتوفر تقنية HyperIsland من شاومي تكاملاً أفضل مع ميزات النظام، وتدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الطرف الثالث مثل واتساب ويوتيوب وسبوتيفاي. في الوقت نفسه، تعمل تحديثات أندرويد 16 المباشرة بشكل أفضل مع تطبيقات جوجل، وتعتمد بشكل كبير على مطوري التطبيقات لإجراء التغييرات المطلوبة.

يركز نظام التشغيل HyperOS 3.0 على تقديم تجربة شاشة قفل جديدة مع ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخيارات تخصيص أعمق، بينما يركز نظام Android 16 الأساسي بشكل أكبر على سهولة استخدام نظام التشغيل الأساسي بدلاً من إبداع شاشة القفل.

وتُضفي ميزة شاشة القفل السينمائية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام HyperOS 3 تأثيرًا سينمائيًا مميزًا في كل مرة تفتح فيها الجهاز، بينما تُحوّل ميزة الخلفيات الديناميكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي صورك إلى صور سينمائية خلابة. كما يتميز HyperOS 3 بانتقالات أكثر سلاسة بين شاشات القفل، مثل الانتقال من شاشة العرض الدائم (AOD) إلى شاشة القفل ثم إلى الشاشة الرئيسية، مما يجعل شاشة القفل تبدو أكثر فخامة