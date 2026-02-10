قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

5 ميزات في نظام HyperOS 3 تجعله أفضل من نظام Android .. تفاصيل

ميزات HyperOS 3
لمياء الياسين

يُعدّ HyperOS 3 أحد أكبر التحديثات لأجهزة شاومي حتى الآن، إذ يُقدّم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة في النظام. وهو مبنيّ على نظام Android 16، ولكن بالإضافة إلى ذلك، قدّمت شاومي في HyperOS 3 العديد من الميزات الرائعة والمفيدة التي تجعل نظام Android الأساسي يبدو أقلّ ثراءً بالميزات.

ميزات HyperOS 3

ويُضيف نظام Android 16 ميزة التحديثات المباشرة لعرض المهام الجارية (مثل التوصيل والرحلات) في منطقة الإشعارات وعلى شاشة القفل، بينما يُقدّم نظام HyperOS 3 ميزة HyperIsland التي تتجاوز ذلك بكثير.

و تتميز نسخة Xiaomi بمركز مخصص على شكل حبة دواء أعلى الشاشة، يُتيح عرض أنشطة مباشرة متعددة في وقت واحد (حتى ثلاثة أنشطة)، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة عدة مهام متزامنة والتفاعل مع كل منها على حدة.

ويُوفر HyperIsland عناصر تحكم مُدمجة غنية (تشغيل/إيقاف مؤقت، إجراءات المكالمات، قبول/رفض، اختصارات التنقل، إلخ) ويدعم الإيماءات مثل النقر للتوسيع والتمرير للتبديل بين الجزر. والأكثر إثارة للاهتمام هو إمكانية سحب المستخدم لأسفل من أي جزيرة لفتح التطبيق المرتبط بها في نافذة عائمة لتعدد المهام الفوري.

 أما التحديثات المباشرة في Android 16 فتتضمن عناصر تحكم أقل ولا تُوفر خاصية النافذة العائمة للجزر.

 تقنية HyperIsland من شاومي


وتوفر تقنية HyperIsland من شاومي تكاملاً أفضل مع ميزات النظام، وتدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الطرف الثالث مثل واتساب ويوتيوب وسبوتيفاي. في الوقت نفسه، تعمل تحديثات أندرويد 16 المباشرة بشكل أفضل مع تطبيقات جوجل، وتعتمد بشكل كبير على مطوري التطبيقات لإجراء التغييرات المطلوبة.
يركز نظام التشغيل HyperOS 3.0 على تقديم تجربة شاشة قفل جديدة مع ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخيارات تخصيص أعمق، بينما يركز نظام Android 16 الأساسي بشكل أكبر على سهولة استخدام نظام التشغيل الأساسي بدلاً من إبداع شاشة القفل.

وتُضفي ميزة شاشة القفل السينمائية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام HyperOS 3 تأثيرًا سينمائيًا مميزًا في كل مرة تفتح فيها الجهاز، بينما تُحوّل ميزة الخلفيات الديناميكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي صورك إلى صور سينمائية خلابة. كما يتميز HyperOS 3 بانتقالات أكثر سلاسة بين شاشات القفل، مثل الانتقال من شاشة العرض الدائم (AOD) إلى شاشة القفل ثم إلى الشاشة الرئيسية، مما يجعل شاشة القفل تبدو أكثر فخامة 

HyperOS 3 نظام التشغيل HyperOS 3 أجهزة شاومي نظام HyperOS 3 Android 16 الذكاء الاصطناعي شاشة القفل

