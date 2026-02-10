نائب بالشيوخ: التعديل الوزاري فرصة حقيقية للاستجابة لمطالب الشعب ونتمنى التوفيق للحكومة الجديدة

علّق النائب المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ علي التعديل الوزاري الأخير، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لضخ دماء جديدة في العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، في مرحلة دقيقة تتطلب سرعة في الإنجاز واستجابة فعلية لمطالب المواطنين.

وأشار قورة، إلى أن الشارع المصري يترقب من الحكومة الجديدة ترجمة هذا التعديل إلى سياسات واضحة وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، تعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد عضو مجلس النواب أن التعديل الوزاري يجب أن يكون منطلقًا لمرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة.

وأعرب النائب ياسر قورة عن تمنياته الصادقة بالتوفيق لأعضاء الحكومة الجدد في أداء مهامهم، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين.