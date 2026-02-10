قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون لتعديل «الباعة الجائلين».. رسوم مبسطة وإعفاء ضريبي

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون متكامل لتعديل قانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957، بعد استيفاء التوقيعات المطلوبة .وذلك بهدف إعادة تنظيم هذا النشاط الحيوي ودمج العاملين به في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في العمل الكريم ومتطلبات الانضباط الحضاري للشارع المصري.

وأكد «محسب» أن القانون الحالي لم يعد صالحا للتطبيق بعد مرور ما يقرب من 70 عامًا على صدوره، مشيرا إلى أنه وُضع في سياق تاريخي واقتصادي مختلف تماما عن الواقع الراهن، ولا يعكس حجم الاقتصاد غير الرسمي أو طبيعة أنماط البيع الحديثة، كما يقوم على فلسفة المنع والعقوبة فقط دون توفير مسار قانوني واضح للترخيص أو التقنين.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع التعديل ينطلق من فلسفة جديدة قوامها «التقنين والدمج والتحفيز بدلا من المطاردة والتجريم»، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تتعامل مع البائع الجائل كشريك اقتصادي وليس كمخالِف دائم.

وأضاف النائب أن التصور التشريعي المقترح يتضمن استحداث نظام ترخيص مبسط برسوم رمزية، وإدراج الباعة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع منح المحليات صلاحيات أوسع لتخصيص أماكن وأسواق منظمة ومجهزة، بما يضمن ممارسة النشاط بشكل حضاري وآمن، قائلا: «هدفنا ليس مطاردة البائع، لكن تحويله إلى نشاط مشروع يساهم في الاقتصاد ويدفع رسوما عادلة ويحصل في المقابل على حماية قانونية».

وأشار «محسب» إلى أن عملية نقل الباعة لن تتم بصورة مفاجئة أو عشوائية، نظرا لاعتماد ملايين الأسر على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي، موضحا أن الخطة تعتمد على حصر دقيق للأعداد في كل محافظة، ثم إنشاء أسواق حضارية قريبة من الكثافات السكانية ومناطق الحركة التجارية، تجنبا لأخطاء الماضي التي تم فيها نقل الأسواق إلى أطراف المدن ما أدى إلى فشلها.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن منح مهلة انتقالية كافية للباعة لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم إعفاءات من بعض الرسوم، لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي دون أعباء مفاجئة، مؤكدا أن البائع الجائل لا يرفض التقنين من حيث المبدأ، لكنه يخشى التكاليف.

وأوضح «محسب» أن مشروع القانون سيتضمن إعفاء ضريبيا كاملا في السنة الأولى، وإعفاء جزئيا لمدة عامين، ورسوم ترخيص مخفضة، فضلا عن إتاحة الاشتراك في منظومتي التأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير حماية قانونية من المصادرات أو الملاحقات، وذلك لتحفيز البائع الجائل على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وتابع قائلا : «عندما يشعر البائع أن الدولة داعمة له وليست جهة عقابية، سيقبل طواعية بالتقنين، أما بعد توفير البدائل والحوافز، فسيتم تطبيق القانون بحزم على غير الملتزمين، لأن استمرار العشوائية لم يعد مقبولًا».

وشدد النائب أيمن محسب على أن ملف الباعة الجائلين يمثل قضية تنموية واقتصادية واجتماعية وأمن مجتمعي تمس ملايين المصريين، وهو ما يتطلب التكاتف بين البرلمان والحكومة لوضع إطار تشريعي حديث يحقق الحماية للبائع والنظام للشارع والمصلحة للدولة في آن واحد.

الباعة الجائلين مجلس النواب البرلمان نواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

نائب بالشيوخ: التعديل الوزاري فرصة حقيقية للاستجابة لمطالب الشعب ونتمنى التوفيق للحكومة الجديدة

وزارة الشئون النيابية

"توعية وتواصل".. الشئون النيابية توضح التطور التاريخي للفصل في صحة عضوية النواب

مجلس النواب

مشروع قانون لتعديل «الباعة الجائلين».. رسوم مبسطة وإعفاء ضريبي

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد