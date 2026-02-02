عدد محدود | تحديث HyperOS 3 يصل إلى تلك الأجهزة .. هل هاتفك منها؟

وصل طرح تحديث HyperOS 3 من شاومي إلى حوالي 95% من الاكتمال. حتى الآن، وصل التحديث الرئيسي لنظام التشغيل أندرويد 16 إلى غالبية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة من علامات شاومي، وبوكو، وريدمي. سيصل التحديث إلى عدد محدود من هذه الأجهزة، حيث تقترب شاومي من المرحلة الأخيرة من عملية التحديث. إليكم قائمة بجميع الطرازات المتبقية، ومواعيد وصول تحديث HyperOS 3 إليها.

تحديث نظام التشغيل HyperOS 3 من شاومي: ما هي الطرازات التي ستحصل على التحديث؟

رغم أن شركة شاومي لم تنشر قائمة رسمية كاملة في مكان واحد، إلا أن بيانات التتبع وخطط التوزيع تُظهر أن مئات الهواتف والأجهزة اللوحية قد حصلت بالفعل على نظام HyperOS 3 أو أنها في طور التوزيع عبر حملات تحديثات هوائية تدريجية. وتشمل هذه الأجهزة طرازات رائدة ومتوسطة المدى من عائلات شاومي وريدمي وبوكو خلال أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026. وكانت سلسلة شاومي 15 وسلسلة ريدمي نوت 14 من أوائل الأجهزة التي حصلت على التحديث، إلى جانب الإعلانات الجديدة.

تحديث HyperOS 3.1



كان طرح عملاق التكنولوجيا الصيني للتحديث تدريجيًا ومحددًا لكل منطقة، حيث حصلت العديد من الأجهزة على التحديث في وقت مبكر في الصين قبل الإصدارات العالمية. تعمل شاومي بالفعل على تحديث الطرازات على دفعات طوال الفترة من أكتوبر 2025 إلى أوائل عام 2026، ومن المقرر الانتهاء من التحديث في مارس 2026. إليك قائمة بجميع الأجهزة المؤهلة التي لم تتلقَ تحديث HyperOS 3 بعد:

هواتف شاومي وريدمي

شاومي 13T

ريدمي نوت 15 برو 4G

ريدمي 14R

ريدمي 15 4G

ريدمي 15 5G

ريدمي 15C 5G

ريدمي 15C 4G

ريدمي A4



موديلات بوكو

بوكو C85 4G

بوكو C85 5G

بوكو C75 5G

بوكو إم 7 5 جي

بوكو إم 7 بلس

