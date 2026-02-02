عدد محدود | تحديث HyperOS 3 يصل إلى تلك الأجهزة .. هل هاتفك منها؟

وصل طرح تحديث HyperOS 3 من شاومي إلى حوالي 95% من الاكتمال. حتى الآن، وصل التحديث الرئيسي لنظام التشغيل أندرويد 16 إلى غالبية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة من علامات شاومي، وبوكو، وريدمي. سيصل التحديث إلى عدد محدود من هذه الأجهزة، حيث تقترب شاومي من المرحلة الأخيرة من عملية التحديث. إليكم قائمة بجميع الطرازات المتبقية، ومواعيد وصول تحديث HyperOS 3 إليها.
تحديث نظام التشغيل HyperOS 3 من شاومي: ما هي الطرازات التي ستحصل على التحديث؟
رغم أن شركة شاومي لم تنشر قائمة رسمية كاملة في مكان واحد، إلا أن بيانات التتبع وخطط التوزيع تُظهر أن مئات الهواتف والأجهزة اللوحية قد حصلت بالفعل على نظام HyperOS 3 أو أنها في طور التوزيع عبر حملات تحديثات هوائية تدريجية. وتشمل هذه الأجهزة طرازات رائدة ومتوسطة المدى من عائلات شاومي وريدمي وبوكو خلال أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026. وكانت سلسلة شاومي 15 وسلسلة ريدمي نوت 14 من أوائل الأجهزة التي حصلت على التحديث، إلى جانب الإعلانات الجديدة.
تحديث HyperOS 3.1
كان طرح عملاق التكنولوجيا الصيني للتحديث تدريجيًا ومحددًا لكل منطقة، حيث حصلت العديد من الأجهزة على التحديث في وقت مبكر في الصين قبل الإصدارات العالمية. تعمل شاومي بالفعل على تحديث الطرازات على دفعات طوال الفترة من أكتوبر 2025 إلى أوائل عام 2026، ومن المقرر الانتهاء من التحديث في مارس 2026. إليك قائمة بجميع الأجهزة المؤهلة التي لم تتلقَ تحديث HyperOS 3 بعد:
هواتف شاومي وريدمي
شاومي 13T
ريدمي نوت 15 برو 4G
ريدمي 14R
ريدمي 15 4G
ريدمي 15 5G
ريدمي 15C 5G
ريدمي 15C 4G
ريدمي A4
موديلات بوكو
بوكو C85 4G
بوكو C85 5G
بوكو C75 5G
بوكو إم 7 5 جي
بوكو إم 7 بلس