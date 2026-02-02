الغندور يتغنى بالجمهور: أحلى ما في كرة القدم

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بجماهير كرة القدم المصرية، وجمهور الزمالك على وجه خاص بعد تحمله أزمات عديدة، ودعم ومساندة القلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "مش عارف أقول نقطة نظام ولا نقطة حلوة وعلى رأي الأغنية فيها حاجة حلوة، ودايما هيفضل الجمهور هو أحلى ما في كورة القدم ودي مش مبالغة والأدلة كتير

خد عندك، هل فيه تنافس وسخونة وتحفيل بين جمهورين في الوطن العربي وأفريقيا أكتر من اللي ما بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك؟! طبعا لا بس ده ، في الملعب وبس وغير كدا إحنا إخوات فوق ما تتخيل".

وتابع: "امبارح الماتش متأزم

والتعادل يضر الزمالك والدقيقة بتوصل ٧٤ الجمهور الزملكاوي كله يبطل تشجيع ويولع كشافاته

وصوت واحد مجّد شهيدك ويشاء ربنا سبحانه وتعالى

إن عدي الدباغ يجيب الجول في الدقيقة ٧٤ وينفعل انفعال انفعال هيستيري لغلاوة الجول وتوقيته وظروف النادي الصعبة جدا جدا لكن عدي الدباغ يتفاجئ بإن الجمهور مش بيحتفل ليه لأن الجمهور الزملكاوي

شايف إن ذكرى الشهيد أهم من الجول وأهم من بطولة أفريقيا وأهم من كورة القدم كلها أساسا وبعد دقيقة يبدأ الاحتفال كأن الڤار مثلا كان مأخر احتسابه سبحان الله".

وأضاف: "المصريين بيبهروا العالم في افتتاح المتحف الكبير وبيبهروا العالم في معرض الكتاب واللي بلغ أعدادهم في بعض الأيام من شدة التزاحم أكتر من عدد سكان دول ومع كدا مفيش مشكلة واحدة ولا خناقة واحدة ولا اصابة واحدة ولا حالة تحرش واحدة هيفضل المصري صنايعي الحضارة

فنان الوجود معلم البشرية زي ما حيينا إدارة الأهلي من كام يوم النهاردة بنحيي جمهور الزمالك العظيم شابوووو للجمهور الزملكاوي

اللي لولاه بعد ربنا كان النادي اختفى من كتر الأزمات والمشاكل شابووو لجمهور الزمالك اللي أثبت لنا إن الإنسان عموما والشهيد تحديدا أغلى عنده من الفوز والتنافس وهيفضل الجمهور أجمل ما في الحكاية".

واختتم: "وما دمنا جيبنا سيرة ماتش امبارح والجمهور، سؤال بريء اتوجه لي من جماهير كتيرة لمخرج الماتش هو ليه امبارح

الكاميرا تقريبا ما رصدتش حضور الجمهور الأبيض ولا حتى صوته هما مش عارفين

صدفة ولا فيه ايه بالظبط جمهور الزمالك يا جماعة جمهور حساس فياريت ما نجييش عليه أكتر من كدا".