خالد عبدالعزيز يبحث تعزيز التعاون مع وزيري إعلام الأردن وفلسطين

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بكلٍ من الدكتور محمد حسين المومني، وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، والوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام.



وتناول اللقاءان بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك، وتنسيق الجهود بين المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في دعم القضايا العربية وتعزيز الخطاب الإعلامي المهني المسؤول.

مناقشة آليات تبادل الخبرات

كما تم خلال اللقاءين مناقشة آليات تبادل الخبرات في مجالات تطوير المحتوى الإعلامي، وتدريب الكوادر الإعلامية، ومواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي، إلى جانب التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والتنسيق الإعلامي بما يخدم المصالح العربية المشتركة.