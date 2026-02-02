كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر، عن الظواهر الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء، ليشهد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

طقس غداً الثلاثاء



وأفادت هيئة الأرصاد، أن طقس غداً الثلاثاء سيشهد نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء



ونوهت الهيئة، عن أتربة عالقة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية ومشال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وأشارت إلى فرص ضعيفة جداص لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا، الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء؛ تكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما متوقع أترية عالقة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

ومن المتوقع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى .

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الإثنين- أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف ‘لى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 11

بلطيم 21 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 20 11

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 20 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 11

نخل 19 04

كاترين 15 02

الطور 24 13

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 10

العلمين 19 09

مطروح 18 08

السلوم 18 07

سيوة 19 07

رأس غارب 23 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 10

المنيا 24 08

أسيوط 25 08

سوهاج 26 09

قنا 26 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 11

الوادى الجديد 24 05

أبوسمبل 27 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 31 20

المدينة 31 17

الرياض 31 15

المنامة 25 18

أبوظبى 27 16

الدوحة 26 18

الكويت 23 13

دمشق 15 04

بيروت 17 13

عمان 11 07

القدس 13 09

غزة 19 14

بغداد 20 09

مسقط 25 21

صنعاء 25 07

الخرطوم 35 22

طرابلس 25 15

تونس 18 10

الجزائر 15 11

الرباط 15 13

نواكشوط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 07 04-

إسطنبول 07 02

إسلام آباد 19 07

نيودلهى 21 11

جاكرتا 30 23

بكين 08 06-

كوالالمبور 36 23

طوكيو 11 01

أثينا 15 09

روما 15 10

باريس 10 04

مدريد 08 03

برلين 04- 08-

لندن 08 06

مونتريال 04- 10-

موسكو 16- 24-

نيويورك 00 06-

واشنطن 02 05-

أديس أبابا 25 11

