ميمي جمال ضيفة ندوة «نجم في ندوة» بقصر السينما

تستضيف قاعة قصر السينما الفنانة القديرة ميمي جمال في ندوة خاصة بعنوان «نجم في ندوة» المقامة حالياً، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي ينظمها القصر للاحتفاء برموز الفن المصري.

وتُدار الندوة بواسطة المخرج عادل عوض، حيث تتحدث ميمي جمال عن مشوارها الفني الطويل، ومحطاتها البارزة في السينما والدراما التلفزيونية، إلى جانب كواليس من أعمالها وتجاربها مع كبار النجوم.

من ناحية أخرى، يترقب الجمهور عرض مسلسل «على قد الحب»، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشارك في البطولة كل من: أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، ومحمود فايز.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين المشاعر الإنسانية الصادقة والتفاصيل العائلية، في طرح يعكس قضايا الحب والعلاقات اليومية بواقعية وعمق.