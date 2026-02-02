هل لبس المرأة الخاتم في إصبع السبابة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ملك من محافظة الإسكندرية، حول حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة، وهل هذا الفعل محرم شرعًا، موضحًا أن إصبع السبابة هو الإصبع الذي يُرفع عند التشهد أثناء قول التحيات في الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، أن لبس الخاتم في إصبع السبابة للمرأة جائز شرعًا ولا حرج فيه، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يدخل في دائرة التحريم مطلقًا.

وبيّن أن الزينة بالنسبة للنساء مردّها إلى ما جرت به العادات والأعراف، فإذا كان من المعتاد بين النساء لبس الخواتم في جميع الأصابع، وكان ذلك شائعًا من غير نكير، فلا مانع شرعًا من أن تلبس المرأة الخاتم في إصبع السبابة.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن الشريعة الإسلامية راعت طبيعة الزينة عند النساء، ولم تُقيّدها بمواضع معينة في مثل هذه الأمور، ما دام الأمر في إطار العرف السليم ولا يخالف ضوابط الشرع، مشددًا على أن لبس الخاتم في السبابة لا إثم فيه ولا كراهة.

كيف تكون من الفائزين في ليلة النصف من شعبان

ومن جانبه أكد د. عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة يستحب إحياؤها والتقرب إلى الله عز وجل، مشيرًا إلى أربع وسائل رئيسية لنيل ثواب هذه الليلة وهي الافتقار والتصدق: بالتقرب إلى الله بالمال أو إطعام المحتاجين.

الصلاة على النبي ﷺ: لما لها من فضل كبير في فتح الأبواب المغلقة.

استحضار عظمة الله: بالذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والتوسل إليه.

الاستغفار: طلب العفو من الله وتخصيص جزء من الليلة لذلك.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة، عقب صلاة المغرب، بحضور نخبة من علماء الدين والقيادات الرسمية، بينهم د. إبراهيم صابر نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، د. نظير عياد مفتي الجمهورية، د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والشيخ أحمد تركي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشورى. ولفيف من العلماء والمواطنين .

وشدد د. الورداني على أهمية اغتنام هذه الليلة بالعبادة والذكر والاستغفار، لما لها من فضل عظيم في تعزيز التقوى والقرب من الله.

