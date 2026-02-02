قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور

د. عمرو الورداني
د. عمرو الورداني
عبد الرحمن محمد   -  
تصوير : أحمد بيسو

أكد د. عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة يستحب إحياؤها والتقرب إلى الله عز وجل، مشيرًا إلى أربع وسائل رئيسية لنيل ثواب هذه الليلة وهي الافتقار والتصدق: بالتقرب إلى الله بالمال أو إطعام المحتاجين.

الصلاة على النبي ﷺ: لما لها من فضل كبير في فتح الأبواب المغلقة.

استحضار عظمة الله: بالذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والتوسل إليه.

الاستغفار: طلب العفو من الله وتخصيص جزء من الليلة لذلك.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة، عقب صلاة المغرب، بحضور نخبة من علماء الدين والقيادات الرسمية، بينهم د. إبراهيم صابر نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، د. نظير عياد مفتي الجمهورية، د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والشيخ أحمد تركي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشورى. ولفيف من العلماء والمواطنين .

وشدد د. الورداني على أهمية اغتنام هذه الليلة بالعبادة والذكر والاستغفار، لما لها من فضل عظيم في تعزيز التقوى والقرب من الله.

دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق

-اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك، اللهم وما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه علمي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي. ولم يجر على لساني، مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا أرحم الراحمين.

-اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ، وخضع لها كل شئ، وذل لها كل شئ، وبجبروتك الذي غلبت به كل شئ، بعزتك التي لا يقوم لها شئ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ، وبسلطانك الذي علا كل شئ، وبوجهك الباقي يعد فناء كل شئ، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شئ،وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين، ويا اخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم.
-اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا اله إلا انت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وآمان الخائفين، اللهم ان كنت كتبتي عندك في أم الكتاب شقيا أو محروماً أو مطروداً أومقتراً علي الرزق، فأمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل علي لسان نبيك المرسل “يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

-اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

النصف من شعبان عمرو الورداني الصلاة على النبي رئيس اللجنة الدينية الاستغفار

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
