كنز تيودوري بقيمة 4 ملايين دولار.. طفل يعثر على قلادة ذهبية عمرها 500 عام بالصدفة

في واقعة مذهلة تعكس مفاجآت التاريخ المدفون تحت الأرض، عثر طفل صغير في المملكة المتحدة على قلادة ذهبية نادرة تعود إلى القرن السادس عشر، أثناء لعبه بجهاز كشف المعادن الخاص بوالده في أحد الحقول الهادئة بمقاطعة إسكس شرق لندن.

وميض الذهب يظهر من أعماق التربة

القصة بدأت في مايو 2009، عندما كان الطفل جيمس هايات يتنزه مع والده في قرية هوكلي، دون أي نية للبحث عن آثار أو كنوز.

اكتشاف غير متوقع في ريف إسكس

وبينما كان الطفل جيمس هايات يحرك جهاز الكشف عن المعادن لدقائق قليلة، انطلق صوت التنبيه بشكل متكرر، ليقوده إلى اكتشاف وميض ذهبي مدفون على عمق بضع بوصات فقط من سطح الأرض.

قلادة من عصر هنري الثامن

وبحسب مجلة "بوبيولار ميكانيكس"، يعود تاريخ القلادة إلى فترة حكم الملك هنري الثامن، ويرجح أنها كانت مملوكة لشخص ثري في ذلك العصر.

وصُنعت القطعة من ذهب بنسبة 73%، ويبلغ حجمها تقريباً حجم بطاقة الائتمان، وتمتزج فيها الحرفية الفنية الدقيقة بالرمزية الدينية، ما يعكس ملامح التدين الشخصي في عصر أسرة تيودور.

شهادة والد الطفل على لحظة الاكتشاف

وقال جيسون هايات، والد الطفل جيمس، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "كان الجهاز يصدر صوتاً متكرراً، ثم بدأنا الحفر في الطين، وفجأة وجدنا الذهب. لم تكن لدينا خريطة كنز، فالقراصنة فقط هم من يستخدمون خرائط الكنوز".

قطعة أثرية بين الزينة والعبادة

وذكر المتحف البريطاني في وصفه للقطعة عبر منصة جوجل للفنون والثقافة أن القلادة كانت تُستخدم كزينة شخصية وأداة دينية في الوقت نفسه، ما يمنحها قيمة تاريخية وثقافية كبيرة.

كنز رسمي بقيمة ملايين الدولارات

بعد الاكتشاف، جرى تسليم القلادة إلى السلطات المختصة فى المملكة المتحدة وذلك وفقاً لقوانين الكنوز في بريطانيا، حيث أعلن محقق الوفيات المحلي في إسكس أنها "كنز مدفون"، ما يفرض عرضها على المتاحف وفي حال قبول أحد المتاحف اقتناءها، تُقسَّم قيمتها بين مكتشفها ومالك الأرض.

وقدرت تقارير أولية قيمة القلادة بنحو 4 ملايين دولار، نظراً لندرتها وأهميتها التاريخية.