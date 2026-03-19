رئيس مدينة أشمون يكرم عاملا بقسم الحدائق ويمنحه مكافأة مالية تقديراً لمجهوداته المخلصة

استقبل طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، بمكتبه بمقر ديوان عام المجلس، اليوم الخميس، الحاج سلامة عبد المحسن مطر، أحد العاملين بقسم الحدائق بمجلس مدينة أشمون، وذلك لتكريمه على مجهوداته وإخلاصه والتزامه في أداء عمله المتواصل ليلاً ونهاراً، من خلال العمل بكل حب وتفانٍ وإخلاص، ما أظهر مدى حرصه على الصالح العام وأداء واجبه الوظيفى على أكمل وجه من أجل خدمه الوطن والمواطنين.

وقدم أبو حطب شهادة تقدير ومكافأة مالية للمحتفى به، مؤكدا أنه يتم تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الكاملة لجميع العاملين المخلصين، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

وشدد أبو حطب على حرصه على تكريم المتميزين من العمال تقديراً لما يقدمونه من دور فعال في دفع مسيرة البناء والتقدم، مشيراً إلى أن هذا التكريم تشجيع وتحفيز لهم على بذل مزيد من الجهد، وتقدير لجهودهم البارزة التي تساهم في ظهور أشمون بالشكل والمظهر اللائق، مقدماً تحية إعزازاً وتقدير لعمال مركز أشمون.

من جانبه، وجه مطر الشكر لطارق أبو حطب على هذه اللفتة الطيبة وسعادته البالغة بهذا التكريم، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة.

جدير بالذكر أنه عند مرور رئيس مركز ومدينة أشمون لمتابعة الأعمال الميدانية بأشمون، لاحظ تواجد الحاج سلامة مطر يقوم بأداء عمله بقص وتهذيب الأشجار بشوارع أشمون بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بساعات طويلة، فقرر أبو حطب تكريمه وصرف مكافأة مالية له.