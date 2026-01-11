كنز عمره مليار عام تحت الرمال.. اكتشاف جيولوجي نادر على خريطة الهيليوم| إيه الحكاية؟

في أعماق صحراء صينية نائية، عثر علماء صينيون على ما يعد أول حقل غاز عملاق غني بالهيليوم داخل البلاد، في اكتشاف وصفه خبراء بأنه تحول استراتيجي في سوق أحد أندر الموارد الطبيعية في العالم.

الحقل الجديد، المعروف باسم هيتيانخه، يقع في قلب حوض تاريم، ويضم تركيزات من الهيليوم ذات جدوى صناعية عالية، تعود أصولها إلى صخور قشرية يتجاوز عمرها مليار عام، ما يجعله واحدا من أقدم مصادر الهيليوم المكتشفة حتى اليوم.

اكتشاف يقلل اعتماد الصين على الواردات

بحسب دراسة تشرت في مجلة علوم البترول، فإن هذا الاكتشاف يفتح أمام الصين بابا لتقليص اعتمادها على واردات الهيليوم، الذي يُعد عنصرا حيويا في الصناعات الطبية، والإلكترونيات، والفضاء، والطاقة النووية.

كما يُسلط الضوء على نظام جيولوجي نادر يتمثل في أنظمة غاز ضحلة منخفضة الضغط، وهو ما يمنح الحقل قيمة علمية واستثمارية استثنائية، وفق ما أورد موقع ديلي جالاكسي.

لاعب جديد في سوق شديد الحساسية

يُستخرج معظم الهيليوم عالميا بوصفه منتجا ثانويا للغاز الطبيعي، ويتركز الإنتاج في عدد محدود من الدول، ما يجعل السوق عرضة للتقلبات الحادة عند تعطل الإمدادات.

ويدخل اكتشاف هيتيانخه، الذي جاء بعد تحليلات دقيقة قادها فريق بحثي برئاسة جيا هاو ليف من معهد شمال غرب البيئة والموارد، لاعبا جديدا ومهما إلى هذه المعادلة العالمية الحساسة.

نسب واعدة للاستخلاص الصناعي

يقع الحقل على الحافة الجنوبية لمرتفع باتشو، وتظهر عينات الغاز المأخوذة من عشرات الآبار تركيزات من الهيليوم تتراوح بين 0.27% و0.42%، وهي نسب تصنف ضمن النطاق المناسب للاستخلاص الصناعي وفق المعايير الدولية.

ويستخرج الغاز من مكامن تعود إلى العصرين الكربوني والأوردوفيشي، على أعماق تتراوح بين 4800 و9100 قدم، وهي أعماق متوسطة تضمن جدوى اقتصادية وظروف تشغيل مستقرة من حيث الضغط ودرجة الحرارة.

جرانيت عمره مليار عام المصدر الخفي

تكشف التحليلات النظائرية أن نحو 99% من الهيليوم في حقل هيتيانخه مصدره قشرة الأرض، بينما لا تتجاوز مساهمة الوشاح 1% فقط.

ويعود أصل هذا الهيليوم إلى جرانيت من العصر الباليوبروتيروزوي يقع أسفل خزانات الغاز، ويزيد عمره على مليار عام، ويحتوي على تراكيز طبيعية من اليورانيوم والثوريوم، اللذين ينتجان الهيليوم عبر عمليات التحلل الإشعاعي على مدى العصور الجيولوجية.

الماء والنيتروجين مفاتيح الهجرة والاحتجاز

لا يتحرك الهيليوم منفردا من أعماق القشرة، بل يذوب بسهولة في المياه الجوفية التي تنقله لمسافات طويلة نحو الأعلى وفي حقل هيتيانخه، ترتبط زيادة تركيزات الهيليوم بارتفاع مستويات النيون، في مؤشر واضح على مسار هجرة مشترك عبر المياه الجوفية.

ومع اقتراب الغاز من المكامن، يصبح النيتروجين هو الناقل الرئيسي، حيث تُظهر الآبار الغنية بالنيتروجين أعلى نسب الهيليوم، خاصة في المناطق الهيكلية المرتفعة والضحلة.

ظروف مثالية لحجز غاز نادر

يوفر مزيج العمق الضحل، والضغط المنخفض، والبنية الهيكلية المرتفعة بيئة مثالية لاحتجاز الهيليوم، وهو غاز لا يتفاعل كيميائيا، ما يجعله عرضة للتسرب في الظروف غير المناسبة.

ويمثل هذا الاكتشاف نموذجا جيولوجيا فريدا قد يُعيد رسم خرائط البحث عن الهيليوم عالميا، ويمنح الصين ورقة استراتيجية جديدة في سباق الموارد النادرة.