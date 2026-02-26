العثور على جثمان سيدة وسط أرض زراعية والقبض على المتهم بمغاغة

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا، على جثة سيدة ملقاة وسط الأرض الزراعية بإحدى قرى مركز مغاغة، وذلك بعد تغيبها يومين، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم في غضون ساعات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن المنيا بلاغا من النجدة يفيد بتغيب سيدة تدعى ن. م. 70 سنة عن المنزل بدائرة مركز مغاغة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة وبعد مرور 48 ساعة عثر على جثمانها مقتولة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حيث تبين انه عامل وزوجته بدافع السرقة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

