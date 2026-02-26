وزير الخارجية الروسي: لا يوجد جدول زمني للتسوية الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو لا تحدد موعدًا نهائيًا للتوصل إلى تسوية مع أوكرانيا، بل لديها مهام يجب إنجازها.

وقال لافروف- في تصريحات للصحفيين، أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "هل سمعتم منا شيئا عن المواعيد النهائية؟ ليس لدينا مواعيد نهائية، بل لدينا مهام نعمل على إنجازها".

وفي تعليق حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا.. أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن: "هناك وجهة نظر واحدة، وهناك وجهة نظر أخرى. هناك أناس عاديون يهتمون بشعوبهم وبلدانهم، وهناك من ينساقون وراء مخططات أيديولوجية".

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد عقدت في جنيف، يومي 17 و18 فبراير الجاري.

وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.