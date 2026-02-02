متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيها من الرئيس السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحي الوافدين من قطاع غزة، اجتمعت- بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية-؛ للتأكد من تفعيل الخطة القومية الصحية للخدمات الطارئة.

وأشار إلى أنه تم فتح معبر رفح من الجانب المصري والجانب الفلسطيني، وبدأ دخول المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى الجانب المصري؛ لتلقي العلاج في أكثر من 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث تم رفع درجة الاستعداد فيها لاستقبال المرضى والجرحي من أهالي غزة، وتوفير كل الخدمات الطبية لهم.

وذكر أن سيارات الإسعاف موجودة في معبر رفح؛ لنقل الحالات إلى أماكن تلقي العلاج، لافتا إلى أن غرفة إدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة، وتتواصل مع غرف الطوارئ في المحافظات.