كيف أفشلت القاهرة مخططات تعطيل معبر رفح وأعادته لخدمة الغزيين؟

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن هناك ترحيبًا بإعادة فتح معبر رفح، ولو بشكل جزئي أو رمزي، معربًا عن الأمل في توسيع أعداد العابرين ووقف الاشتراطات والقيود الإسرائيلية المفروضة على حرية العودة والسفر من وإلى قطاع غزة.

وأوضح الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الترحيب يترافق مع تثمين واضح للدور المصري، الذي حرص على ممارسة الضغوط اللازمة من أجل فتح المعبر في الاتجاهين، وليس وفق الرغبة الإسرائيلية بفتحه في اتجاه واحد فقط، محذرًا من محاولات الاحتلال استغلال المعبر كأداة لفرض التهجير القسري، حتى وإن جاء ذلك في إطار إنساني ظاهري.

وأشار الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إلى أن فتح المعبر يتم حاليًا في ظل قيود إسرائيلية، رغم مخالفتها لاتفاق المعابر الموقع عام 2005، وتجاوزها كذلك لخطط سياسية سابقة ولقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي نص بوضوح على فتح المعبر وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع دون فرض اشتراطات، مؤكدا أن إسرائيل تحاول تفسير هذه الاتفاقات بشكل أحادي وفرض رؤيتها على الأرض، لافتًا إلى أنه لولا ضغوط الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، لما تم فتح المعبر.