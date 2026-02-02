أردوغان: سأبدأ جولة غدًا لزيارة السعودية ومصر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين أنه سيزور مصر والسعودية خلال الأيام المقبلة، ويبحث العلاقات والتطورات الساخنة بمنطقة الشرق الأوسط على رأسها قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما يجري لقاء اقتصادياً يضم رجال الأعمال، فضلاً عن لقاءات تشمل قطاعات التعاون الثنائي، ومنها التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد سفير أنقرة بالقاهرة صالح موطلو شن، أنه سيجري تنظيم منتدى أعمال ضمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى مصر في الأيام المقبلة مؤكدًا أنه عند النظر إلى هذه الزيارة مع الوفود التجارية والاقتصادية التركية، ستكون أكبر زيارة وفد تركي إلى مصر وأكثرها ازدحامًا حتى الآن.