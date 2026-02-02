تمويلات قياسية من "الاستثمار الأوروبي" لإيطاليا بقيمة 12.31 مليار يورو في 2025

عزّزت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تضم بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الاستثمار الأوروبي، التزامها تجاه إيطاليا خلال عام 2025، عبر توفير تمويلات بقيمة 12.31 مليار يورو، في عام قياسي للمجموعة التي بلغ إجمالي استثماراتها نحو 100 مليار يورو.

وخلال العام، وقّعت المجموعة 105 عمليات تمويلية في إيطاليا بقيمة إجمالية بلغت 12.31 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التمويلات في تحفيز استثمارات تقارب 37.5 مليار يورو في الاقتصاد الحقيقي، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدمت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيليوتي، هذه الأرقام في روما، مؤكدة الدور المحوري لإيطاليا في استراتيجية البنك الأوروبي.

وحصلت إيطاليا على 11.34 مليار يورو من تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أعلى مستوى بين دول الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ إجمالي تمويلات مجموعة البنك لإيطاليا 12.31 مليار يورو، لتحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا وقبل إسبانيا.

وعلى المستوى التنفيذي داخل إيطاليا، رفعت مجموعة البنك مساهمتها في تحقيق هدفي الاتحاد الأوروبي الرئيسيين: العمل المناخي، الذي استحوذ على 56% من الأنشطة التمويلية، والتماسك الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 40%.

وفي هذا السياق، قالت فيليوتي إن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تترجم أولويات أوروبا في التحول الطاقي، والتنافسية، والاستقلالية الاستراتيجية إلى استثمارات ملموسة داخل إيطاليا.

وأضافت أن العمليات المالية الموقعة في 2025 تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، ودعم الصناعة، ومساندة التحول الإنتاجي، بما يجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.