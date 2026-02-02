قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف أعمال توصيل المرافق بعقار نفق الهرم بالجيزة بعد توقف ٣٥ عامًا
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمويلات قياسية من "الاستثمار الأوروبي" لإيطاليا بقيمة 12.31 مليار يورو في 2025

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
أ ش أ

عزّزت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تضم بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الاستثمار الأوروبي، التزامها تجاه إيطاليا خلال عام 2025، عبر توفير تمويلات بقيمة 12.31 مليار يورو، في عام قياسي للمجموعة التي بلغ إجمالي استثماراتها نحو 100 مليار يورو.

وخلال العام، وقّعت المجموعة 105 عمليات تمويلية في إيطاليا بقيمة إجمالية بلغت 12.31 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التمويلات في تحفيز استثمارات تقارب 37.5 مليار يورو في الاقتصاد الحقيقي، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدمت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيليوتي، هذه الأرقام في روما، مؤكدة الدور المحوري لإيطاليا في استراتيجية البنك الأوروبي.

وحصلت إيطاليا على 11.34 مليار يورو من تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أعلى مستوى بين دول الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ إجمالي تمويلات مجموعة البنك لإيطاليا 12.31 مليار يورو، لتحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا وقبل إسبانيا.

وعلى المستوى التنفيذي داخل إيطاليا، رفعت مجموعة البنك مساهمتها في تحقيق هدفي الاتحاد الأوروبي الرئيسيين: العمل المناخي، الذي استحوذ على 56% من الأنشطة التمويلية، والتماسك الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 40%.

وفي هذا السياق، قالت فيليوتي إن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تترجم أولويات أوروبا في التحول الطاقي، والتنافسية، والاستقلالية الاستراتيجية إلى استثمارات ملموسة داخل إيطاليا.

وأضافت أن العمليات المالية الموقعة في 2025 تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، ودعم الصناعة، ومساندة التحول الإنتاجي، بما يجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

الاستثمار الأوروبي إيطاليا التمويلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

ترشيحاتنا

الزمالك

تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك أمام المصري

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عادل مصطفى

الجهاز الفني لفريق الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عادل مصطفى خلال المران

الدرديري

دونجا ينضم إلي النجمه السعودي.. الدرديري: هتوحشنا يا حريف

بالصور

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

المزيد