محافظات

بعد واقعة هدم منزل ابنته.. معاينة رسمية وتحرك قانوني من وحدة دار السلام بسوهاج

المنزل الذي هدمه والد السيدة

سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، معاينة ميدانية لمنزل سيدة بقرية الشيخ صديق المنشاوي، عقب قيام والدها بهدمه باستخدام لودر خاص به، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، وتم على إثرها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بسرعة فحص الواقعة ميدانيًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، حيث انتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، المهندس عبد الله اليمني، يرافقه مسؤولو الإدارة الهندسية، لمعاينة موقع المنزل محل الواقعة.

ماذا حدث؟

وبالفحص والمعاينة، تبين تعرض المنزل للهدم دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وبسؤال الأطراف، اتضح وجود خلافات أسرية بين السيدة ووالدها، تطورت إلى قيام الأخير بهدم المنزل، الذي كانت تقيم فيه ربة المنزل.

وعلى الفور، تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة دار السلام، لإثبات الحالة، كما تم تحرير محضر هدم بدون ترخيص ضد والد السيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون، تمهيدًا لعرض الأمر على الجهات المختصة.

وأكدت الوحدة المحلية أن أي أعمال هدم أو بناء تتم دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتستوجب المساءلة القانونية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مسؤولة أن الواقعة تخضع حاليًا للفحص من الجهات المعنية للوقوف على كافة ملابساتها، في ضوء ما تم تداوله سابقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

وشددت محافظة سوهاج على استمرار حملات المتابعة والمعاينة الميدانية بمختلف مراكز المحافظة، للتعامل الفوري مع أي مخالفات، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام منزل

