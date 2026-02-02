بمساعدة الموساد والـMI6.. جيفري إبستين خطط لسرقة 80 مليار دولار ليبية بعد مقتل القذافي

كشفت وثائق جيفري إبستين، التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، أن إبستين سعى إلى استرداد 80 مليار دولار من أصول الدولة الليبية المجمدة عبر شبكة من مسؤولي المخابرات البريطانيين والإسرائيليين السابقين.

تكشف رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في يوليو 2011، نُشرت ضمن أحدث ملفات إبستين التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، وأرسلها أحد شركائه، عن خطط لاستغلال "الاضطرابات السياسية والاقتصادية" في ليبيا لتحديد واسترداد الأموال الليبية المجمدة في الدول الغربية.

بلغت قيمة الأصول المجمدة حوالي 80 مليار دولار، منها 32.4 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وصفت الرسالة الإلكترونية الأصول بأنها "مسروقة ومختلسة"، مشيرةً إلى أن قيمتها المحتملة قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا المبلغ.

في المراسلات، جادل إبستين بأن ليبيا، الغنية بالنفط والشعب المتعلم جيداً، تمثل فرصة استراتيجية للاستثمار المالي والقانوني.