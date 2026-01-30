2000 فيديو و180 ألف صورة.. نشر 3 ملايين وثيقة عن جرائم جيفري إبستين

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها ستنشر 3 ملايين وثيقة من السجلات المتعلقة بالممول الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وثائق فضيحة جيفري إبستين

وفي مؤتمر صحفي متوتر، قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش إن النشر سيشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، والتي ستخضع لـ"تنقيحات واسعة".

وأضاف أن إدارة ترامب أنتجت ما يقرب من 3.5 مليون صفحة في محاولة للامتثال لقانون شفافية ملفات إبستين.

وقال إنها تتضمن كميات كبيرة من المواد الإباحية التجارية والصور "التي تم ضبطها من أجهزة إبستين".

وأوضح بلانش: "أسفرت جهود الوزارة في جمع المعلومات عن تحديد أكثر من 6 ملايين صفحة باعتبارها ذات صلة محتملة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وملخصات المقابلات، والصور، ومقاطع الفيديو، ومواد أخرى متنوعة تم جمعها وإنشاؤها خلال مختلف التحقيقات والملاحقات القضائية التي يغطيها القانون".

خلال المؤتمر الصحفي، نُشرت مجموعة كبيرة من الوثائق على موقع وزارة العدل الإلكتروني.

وأوضحت رسالة من وزارة العدل الأمريكية إلى الكونجرس يوم الجمعة أن هذه الوثائق مستقاة من مصادر أولية تغطي أكثر من عشرين عامًا، بما في ذلك قضايا فلوريدا ونيويورك ضد إبستين، ومحاكمة جيسلين ماكسويل، والتحقيقات في وفاة إبستين، والعديد من تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما قدمت العدل الأمريكية طلبات إلى المحكمة للإفراج عن مواد إضافية تخضع حاليًا لأوامر حماية من دعوى مدنية، ومواد هيئة محلفين كبرى من قضية ضد ضباط إصلاحيات كانوا يعملون في المكان الذي توفي فيه إبستين.

وقال بلانش إن ما تم حجبه هو ملفات شخصية وطبية، ووثائق تُظهر الوفاة، والاعتداء الجسدي والإصابات، بالإضافة إلى أي تصوير للاعتداء الجنسي على الأطفال "من شأنه أن يُعرّض للخطر تحقيقًا فيدراليًا جاريًا".

وأضاف أن وزارة العدل الأمريكية ستقدم إلى لجنتي الشؤون القضائية في مجلسي النواب والشيوخ تقريرًا يتضمن قائمة "بجميع فئات السجلات التي تم الإفراج عنها وتلك التي تم حجبها".

بحسب الرسالة الموجهة إلى الكونجرس، تم تنقيح أو حجب ما يقارب 200 ألف صفحة استنادًا إلى امتيازات قانونية مختلفة، بما في ذلك سرية العلاقة بين المحامي وموكله ومبدأ سرية أعمال المحامي.