لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
أخبار العالم

2000 فيديو و180 ألف صورة.. نشر 3 ملايين وثيقة عن جرائم جيفري إبستين

جيفري إبستين
جيفري إبستين
ناصر السيد

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها ستنشر 3 ملايين وثيقة من السجلات المتعلقة بالممول الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وثائق فضيحة جيفري إبستين

وفي مؤتمر صحفي متوتر، قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش إن النشر سيشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، والتي ستخضع لـ"تنقيحات واسعة". 

وأضاف أن إدارة ترامب أنتجت ما يقرب من 3.5 مليون صفحة في محاولة للامتثال لقانون شفافية ملفات إبستين. 

وقال إنها تتضمن كميات كبيرة من المواد الإباحية التجارية والصور "التي تم ضبطها من أجهزة إبستين".

وأوضح بلانش: "أسفرت جهود الوزارة في جمع المعلومات عن تحديد أكثر من 6 ملايين صفحة باعتبارها ذات صلة محتملة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وملخصات المقابلات، والصور، ومقاطع الفيديو، ومواد أخرى متنوعة تم جمعها وإنشاؤها خلال مختلف التحقيقات والملاحقات القضائية التي يغطيها القانون".

خلال المؤتمر الصحفي، نُشرت مجموعة كبيرة من الوثائق على موقع وزارة العدل الإلكتروني.

وأوضحت رسالة من وزارة العدل الأمريكية إلى الكونجرس يوم الجمعة أن هذه الوثائق مستقاة من مصادر أولية تغطي أكثر من عشرين عامًا، بما في ذلك قضايا فلوريدا ونيويورك ضد إبستين، ومحاكمة جيسلين ماكسويل، والتحقيقات في وفاة إبستين، والعديد من تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

كما قدمت العدل الأمريكية طلبات إلى المحكمة للإفراج عن مواد إضافية تخضع حاليًا لأوامر حماية من دعوى مدنية، ومواد هيئة محلفين كبرى من قضية ضد ضباط إصلاحيات كانوا يعملون في المكان الذي توفي فيه إبستين.

وقال بلانش إن ما تم حجبه هو ملفات شخصية وطبية، ووثائق تُظهر الوفاة، والاعتداء الجسدي والإصابات، بالإضافة إلى أي تصوير للاعتداء الجنسي على الأطفال "من شأنه أن يُعرّض للخطر تحقيقًا فيدراليًا جاريًا". 

وأضاف أن وزارة العدل الأمريكية ستقدم إلى لجنتي الشؤون القضائية في مجلسي النواب والشيوخ تقريرًا يتضمن قائمة "بجميع فئات السجلات التي تم الإفراج عنها وتلك التي تم حجبها".

بحسب الرسالة الموجهة إلى الكونجرس، تم تنقيح أو حجب ما يقارب 200 ألف صفحة استنادًا إلى امتيازات قانونية مختلفة، بما في ذلك سرية العلاقة بين المحامي وموكله ومبدأ سرية أعمال المحامي.

