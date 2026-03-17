هتستفزيني هنزلك.. ضبط سائق توك توك متهم بصفع فتاة وسبها بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط سائق توك توك متهم بصفه فتاة بالقلم وسبها مرددا عبارة “ هتستفزيني ..هنزلك يابت” لخلاف على الأجرة بمدينة المحلة الكبرى.

حملة أمنية مكبرة

وكانت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت واقعة اعتداء سائق توك توك علي فتاة عشرينية أثناء استقلالها المركبة لخلافات علي تعريفة الأجرة بصفعها بالقلم والهروب منها .

وكثف ضباط الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودهم حتي ضبط المتهم ارتكاب في الواقعة وعرضه علي جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك مقطع الفيديو الخاص بواقعة الاعتداء علي الفتاة من جهه سائق توك توك مما أثار حفيظة أسر وعائلات المدينة العمالية.

الجدير بالذكر أن رجال الداخلية تحركوا سعيا في تحديد هوية سائق توك توك المتهم الهارب .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بتعرض فتاة للاعتداء والضرب علي أيدي سائق توك توك بمنطقة منشية البكري بنطاق دائرة القسم.

سقوط السائق المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب سائق توك توك المتهم في الاعتداء علي الفتاة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.