ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قوة بحرية كبيرة تتجه نحو إيران، أكبر حتى من تلك التي أُرسلت إلى فنزويلا".

ترامب يهدد إيران

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على الإيرانيين إبرام اتفاق، وإلا فسنرى ما سيحدث".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت عدد من المسئولين متورطين في حملة القمع التي يشنها الأمن ضد المحتجين في طهران وعدد من المدن الأخرى.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وقالت الخزانة الأمريكية "تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين مسؤولين عن حملة القمع الوحشية الأخيرة التي استهدفت شعبهم".

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيانها أنه "بينما يحتج الشعب الإيراني على 47 عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية، يواصل النظام تفضيل تمويل الميليشيات الإرهابية في الخارج وبرامجه التسليحية الضخمة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الإيرانيين".

ارتفاع التضخم في إيران

وأوضح البيان أن "الشعب الإيراني يعاني من ارتفاع التضخم، وانهيار البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء، نتيجة تبديد النظام لثرواتهم على أنشطته الخبيثة".