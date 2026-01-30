قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 25 شخصا.. بوكو حرام تشن هجوما مسلحا على ولاية بورنو النيجيرية
اعرف الكيلو بكام.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل شهر رمضان
ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا
ماني ورونالود يقودان تشكيل النصر لمواجهة الخلود في الدوري السعودي
متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
أخبار العالم

ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قوة بحرية كبيرة تتجه نحو إيران، أكبر حتى من تلك التي أُرسلت إلى فنزويلا".

ترامب يهدد إيران

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على الإيرانيين إبرام اتفاق، وإلا فسنرى ما سيحدث".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت عدد من المسئولين متورطين في حملة القمع التي يشنها الأمن ضد المحتجين في طهران وعدد من المدن الأخرى.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وقالت الخزانة الأمريكية "تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين مسؤولين عن حملة القمع الوحشية الأخيرة التي استهدفت شعبهم".

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيانها أنه "بينما يحتج الشعب الإيراني على 47 عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية، يواصل النظام تفضيل تمويل الميليشيات الإرهابية في الخارج وبرامجه التسليحية الضخمة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الإيرانيين". 

ارتفاع التضخم في إيران

وأوضح البيان أن "الشعب الإيراني يعاني من ارتفاع التضخم، وانهيار البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء، نتيجة تبديد النظام لثرواتهم على أنشطته الخبيثة".

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

لبنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة ​صديقين جنوب لبنان

نتنياهو

الاحتلال يمهل الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أحمد أبو الغيط ووزير الشؤون الخارجية الهندي

غزة والسودان وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية الهندي

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

