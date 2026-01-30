قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
البرادعي: التهديدات العسكرية ضد إيران تذكرنا بحرب العراق غير الشرعية
حنان شوقي : شوفت ليلة القدر وربنا دلني على الطريقة الصوفية
مشوفتش زيك..الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد أزمة إمام عاشور في الأهلي
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر اليوم بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
لي لي محمد أحمد صبيح تختتم الموسم بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرادعي: التهديدات العسكرية ضد إيران تذكرنا بحرب العراق غير الشرعية

محمد البرادعي
محمد البرادعي
القسم الخارجي

حذر محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطورة تصاعد التهديدات العسكرية ضد إيران، معتبرًا أنها تعيد إلى الأذهان الأجواء التي سبقت حرب العراق عام 2003، والتي وصفها بأنها «غير شرعية وغير أخلاقية».

وفي منشور له على منصة إكس، قال البرادعي إن «التهديدات الأحادية المستمرة بشن ضربة عسكرية ضد إيران، في غياب خطر واضح وحاضر، وبما يخالف قواعد القانون الدولي، تعيدنا إلى المشهد القاتم نفسه الذي سبق الحرب غير الشرعية وغير الأخلاقية على العراق». وأضاف بلهجة انتقادية: «يبدو أن حياة البشر والدمار الإقليمي لا يشكلان أولوية لدى صانعي القرار… نحن لا نتعلم أبدًا».

تصعيد بين واشنطن وطهران

ويأتي تحذير البرادعي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية الملف النووي الإيراني، وتبادل التهديدات بشأن الخيار العسكري، في ظل تعثر المسارات الدبلوماسية وغياب اتفاق نووي جديد يحل محل اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

ويعد البرادعي من أبرز الأصوات الدولية التي عارضت حرب العراق، إذ كان قد شكك آنذاك في مزاعم امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، وهي المزاعم التي استخدمت مبررًا رئيسيًا للتدخل العسكري، قبل أن يتبين لاحقًا عدم صحتها. وأسفرت تلك الحرب عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، وزعزعة استقرار العراق والمنطقة لسنوات طويلة.

ويرى مراقبون أن تصريحات البرادعي تمثل تحذيرًا مبكرًا من تكرار سيناريو مشابه في إيران، قد تكون له تداعيات كارثية على أمن الشرق الأوسط، خاصة في ظل تشابك الأزمات الإقليمية، من غزة إلى البحر الأحمر، ووجود قوى دولية وإقليمية منخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.

وتؤكد طهران من جانبها أن برنامجها النووي سلمي، بينما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ما يبقي المنطقة على صفيح ساخن، وسط مخاوف متزايدة من انزلاقها إلى مواجهة عسكرية واسعة.

حرب العراق إيران العراق النووي محمد البرادعي البرادعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

أوناي إيمري

الميركاتو يشتعل قبل الإغلاق.. صفقات حاسمة وتحركات مفاجئة في أوروبا

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب: هناك جراحين في نفس كفاءتي وأفضل.. ومريض القلب يتلقى العلاج ولا يدفع الأجر

معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمود التميمي من معرض الكتاب: وجدت في أدب نجيب محفوظ تأريخا لماضي المجتمع وتشخيصا لحاضره وإنذارا لمستقبله

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد