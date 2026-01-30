البرادعي: التهديدات العسكرية ضد إيران تذكرنا بحرب العراق غير الشرعية

حذر محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطورة تصاعد التهديدات العسكرية ضد إيران، معتبرًا أنها تعيد إلى الأذهان الأجواء التي سبقت حرب العراق عام 2003، والتي وصفها بأنها «غير شرعية وغير أخلاقية».

وفي منشور له على منصة إكس، قال البرادعي إن «التهديدات الأحادية المستمرة بشن ضربة عسكرية ضد إيران، في غياب خطر واضح وحاضر، وبما يخالف قواعد القانون الدولي، تعيدنا إلى المشهد القاتم نفسه الذي سبق الحرب غير الشرعية وغير الأخلاقية على العراق». وأضاف بلهجة انتقادية: «يبدو أن حياة البشر والدمار الإقليمي لا يشكلان أولوية لدى صانعي القرار… نحن لا نتعلم أبدًا».

تصعيد بين واشنطن وطهران

ويأتي تحذير البرادعي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية الملف النووي الإيراني، وتبادل التهديدات بشأن الخيار العسكري، في ظل تعثر المسارات الدبلوماسية وغياب اتفاق نووي جديد يحل محل اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

ويعد البرادعي من أبرز الأصوات الدولية التي عارضت حرب العراق، إذ كان قد شكك آنذاك في مزاعم امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، وهي المزاعم التي استخدمت مبررًا رئيسيًا للتدخل العسكري، قبل أن يتبين لاحقًا عدم صحتها. وأسفرت تلك الحرب عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، وزعزعة استقرار العراق والمنطقة لسنوات طويلة.

ويرى مراقبون أن تصريحات البرادعي تمثل تحذيرًا مبكرًا من تكرار سيناريو مشابه في إيران، قد تكون له تداعيات كارثية على أمن الشرق الأوسط، خاصة في ظل تشابك الأزمات الإقليمية، من غزة إلى البحر الأحمر، ووجود قوى دولية وإقليمية منخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.

وتؤكد طهران من جانبها أن برنامجها النووي سلمي، بينما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ما يبقي المنطقة على صفيح ساخن، وسط مخاوف متزايدة من انزلاقها إلى مواجهة عسكرية واسعة.