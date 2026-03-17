ترامب: يمكننا قطع الكهرباء في إيران خلال ساعة واحدة فقط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى دعم حلف شمال الأطلسي، منتقداً ما وصفه بعدم استعداد دول الحلف للمشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، رغم تأييدها لموقف واشنطن الرافض لامتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، اليوم الثلاثاء، أن معظم دول الناتو أبلغت الولايات المتحدة بعدم رغبتها في التدخل عسكرياً، معتبراً أن الحلف يمثل "طريقاً ذا اتجاه واحد"، إذ تتحمل واشنطن أعباء مالية ضخمة لحماية أعضائه دون الحصول على دعم مقابل في أوقات الحاجة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأميركية حققت "نجاحاً باهراً"، مدعياً أن الجيش الإيراني "دمر بالكامل"، بما في ذلك أسطوله البحري وقواته الجوية وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى "إزالة" قادته على مختلف المستويات، على حد تعبيره.

وشدد ترامب على أن هذا النجاح يجعل الولايات المتحدة غير بحاجة إلى دعم الناتو أو شركاء آخرين مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، مضيفاً أن بلاده، بوصفها "أقوى دولة في العالم"، قادرة على التحرك دون مساعدة خارجية.

ترامب: قضينا على سلاح الجو الإيراني

في موازاة ذلك، قال ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أثناء استقباله رئيس الوزراء الأيرلندي، إن الولايات المتحدة "قضت بشكل كامل على سلاح الجو الإيراني"، مؤكداً أن بلاده لا تحتاج إلى أية مساعدة في ما يتعلق بـمضيق هرمز أو العمليات الجارية في المنطقة.

وأضاف أن حلفاء واشنطن في الناتو "لا يريدون مساعدتنا في إيران"، معتبراً أنهم "فشلوا في اختبار الدعم"، ومشدداً على أن الولايات المتحدة لن تنسى موقفهم الرافض للمشاركة.

كما أشار إلى أن "الحلفاء يحتاجون مساعدتنا، بينما نحن لا نحتاج إلى أحد"، في إشارة إلى التفوق العسكري الأمريكي وقدرته على التحرك منفرداً.

وفي سياق متصل، اعتبر ترامب أن الشرق الأوسط كان "على شفا حرب عالمية ثالثة"، مؤكداً أن القوات الأميركية "ضربت كل الأهداف في إيران"، لكنها امتنعت عن استهداف منشآت النفط في جزيرة خارك.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قادرة على "قطع الكهرباء في إيران خلال ساعة واحدة فقط"، مضيفاً أن بلاده ستسعى إلى أن يكون هناك "إدارة رائعة" في إيران، ومؤكداً أن العمليات العسكرية "ستنتهي قريباً جداً".