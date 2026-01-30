تليجراف: ترامب منفتح على حل دبلوماسي مع إيران رغم التهديدات العسكرية

أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة ذا تليجراف البريطانية بأنه لا يزال منفتحًا على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، مشيرةً إلى أن التهديد بالعمل العسكري يندرج ضمن استراتيجية ضغط تهدف إلى دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

تصعيد كلامي

وأقرت المصادر بأن التصعيد في الخطاب الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك التلويح باستخدام القوة، صمم أساسًا لـ«ليّ ذراع» إيران وإجبارها على تقديم تنازلات في ملفات الخلاف، وعلى رأسها البرنامج النووي والسلوك الإقليمي.

ورغم ذلك، أكدت المصادر أن ترامب تلقى بالفعل قائمة واسعة من الخيارات العسكرية، تتراوح بين عمليات سرية داخل الأراضي الإيرانية، وصولًا إلى ضربات مباشرة تستهدف القيادة في طهران، ما يعكس جدّية واشنطن في إبقاء جميع السيناريوهات مطروحة.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض آنا كيلي: «بصفته القائد الأعلى لأقوى جيش في العالم، يمتلك الرئيس ترامب العديد من الخيارات فيما يتعلق بإيران».

وأضاف: «الرئيس أوضح أنه يأمل ألّا تكون هناك حاجة إلى أي تحرّك عسكري، لكن على النظام الإيراني أن يُبرم اتفاقًا قبل فوات الأوان».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات دولية من أن أي مواجهة عسكرية مباشرة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن الدبلوماسية لا تزال الخيار المفضل إذا أبدت إيران استعدادًا جادًا للتفاوض.