قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تليجراف: ترامب منفتح على حل دبلوماسي مع إيران رغم التهديدات العسكرية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة ذا تليجراف البريطانية بأنه لا يزال منفتحًا على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، مشيرةً إلى أن التهديد بالعمل العسكري يندرج ضمن استراتيجية ضغط تهدف إلى دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

تصعيد كلامي

وأقرت المصادر بأن التصعيد في الخطاب الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك التلويح باستخدام القوة، صمم أساسًا لـ«ليّ ذراع» إيران وإجبارها على تقديم تنازلات في ملفات الخلاف، وعلى رأسها البرنامج النووي والسلوك الإقليمي.

ورغم ذلك، أكدت المصادر أن ترامب تلقى بالفعل قائمة واسعة من الخيارات العسكرية، تتراوح بين عمليات سرية داخل الأراضي الإيرانية، وصولًا إلى ضربات مباشرة تستهدف القيادة في طهران، ما يعكس جدّية واشنطن في إبقاء جميع السيناريوهات مطروحة.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض آنا كيلي: «بصفته القائد الأعلى لأقوى جيش في العالم، يمتلك الرئيس ترامب العديد من الخيارات فيما يتعلق بإيران».

وأضاف: «الرئيس أوضح أنه يأمل ألّا تكون هناك حاجة إلى أي تحرّك عسكري، لكن على النظام الإيراني أن يُبرم اتفاقًا قبل فوات الأوان».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات دولية من أن أي مواجهة عسكرية مباشرة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن الدبلوماسية لا تزال الخيار المفضل إذا أبدت إيران استعدادًا جادًا للتفاوض.

طهران مفاوضات إيران ترامب تليجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إيران: أيدينا على الزناد وردنا لن يكون محدودا

معرض اقتصادي دولي ينطلق في فبراير تحت شعار «رؤى جديدة لاقتصاد المستقبل»

معرض اقتصادي دولي ينطلق في فبراير تحت شعار «رؤى جديدة لاقتصاد المستقبل»

الشاعر اللبناني شوقي بزيع

شاعر لبناني: مصر أم العرب ومعرض الكتاب محور عشقي الأدبي

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد