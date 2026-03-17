الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة الخارجية النمساوية تبحث مع نظيرها التايلاندي تعزيز الشراكة الاقتصادية

وزيرة الخارجية النمساوية
وزيرة الخارجية النمساوية
أ ش أ

 استقبلت وزيرة الخارجية النمساوية، بياتريس ماينل رايزينجر، اليوم الثلاثاء في العاصمة فيينا، وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك بوانغكيتكيو، في إطار محادثات عمل رفيعة المستوى تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الجيوسياسية الراهنة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، ركزت المباحثات بشكل أساسي على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تُعد تايلاند شريكاً استراتيجياً متنامياً للنمسا ضمن دول منظمة "آسيان".

وأشادت الوزيرة ماينل رايزينجر بالروابط التجارية القوية بين البلدين .. مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري تجاوز 1.2 مليار يورو، مع تواجد أكثر من مئة شركة نمساوية تعمل بنشاط في السوق التايلاندية.

وفي تصريح لها عقب اللقاء، قالت الوزيرة النمساوية "نحن ندعم بقوة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الآسيان الجاري تفاوضها حاليًا".

وأضافت أن ضمان الازدهار والحفاظ على الوظائف في النمسا وأوروبا يتطلب الاعتماد على شراكات قوية وتجارة حرة حيث توفر تايلاند إمكانات هائلة لشركاتنا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والتقنيات العالية."

كما سلط اللقاء الضوء على التقاليد الطويلة للتعاون بين البلدين، ومن أبرزها الكلية التقنية النمساوية التايلاندية (TATC) في "ساتاهيب"، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون التنموي في مجال التعليم المزدوج منذ عام 1969. وقد شهد هذا المشروع توسعاً إضافياً في عام 2024 بمشاركة شركات كبرى مثل "voestalpine Railway Systems" و"ALPLA".

وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز التعددية وسيادة القانون.

وصرحت ماينل رايزينجر بأن "تايلاند شريك موثوق يشاركنا ذات القيم في دعم نظام عالمي قائم على القواعد، حيث لا تُفرض الإرادة بالقوة أو الحجم في ظل التصعيد والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، نسعى لتعزيز تعاوننا مع الدول التي تشاركنا نفس المصالح والقيم".

اختتم الوزيران لقاءهم بتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الملحة، شملت التداعيات العالمية للتصعيد في الشرق الأوسط والحرب الروسية ضد أوكرانيا وأثرها على الأمن الدولي والأوضاع الإقليمية في جنوب شرق آسيا ودعم ترشيح النمسا لمقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وزيرة الخارجية النمساوية التايلاندي الجيوسياسية

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

سي إن إن: سفينة أمريكية تقل ألافاً من مشاة البحرية تتجه إلى الشرق الأوسط

سي إن إن: سفينة أمريكية تقل ألافاً من مشاة البحرية تتجه إلى الشرق الأوسط

عاجل.. حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" تغادر البحر الأحمر بعد حريق هائل لإجراء إصلاحات عاجلة

حاملة الطائرات الأمريكية فورد تغادر البحر الأحمر بعد حريق هائل لإجراء إصلاحات عاجلة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. السعودية تقصر صلاة عيد الفطر على الجوامع وتلغي المصليات المكشوفة

لسوء الأحوال الجوية .. السعودية تقصر صلاة عيد الفطر على الجوامع وتلغي الساحات

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

