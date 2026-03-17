تحذير من سيول ورياح عاتية.. الأرصاد تُعلن حالة عدم استقرار تضرب البلاد وتكشف مناطق الخطر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً ونشاط رياح تتراوح سرعته من ( ٤٠ إلى ٥٠ ) كم /س تكون مثيرة للرمال والأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس:

من المتوقع أن تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس وشمال الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق والطرق المؤدية من والى محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من مدن القناه والقاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

إضافة إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وقد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ١٠٠٠ متر وخاصة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب وشرق القاهرة .

وقد يصاحبها هبات الرياح تصل من ( ٥٠الى ٧٠ ) كم /س بنسبة حدوث ( ٣٠٪؜) تقريباً .

أيضا من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وبعض المناطق من سواحل البحر المتوسط



تحذير هاااام من الأرصاد:



الابتعاد عن اللوحات الإعلانية، المنازل المتهالكة والأشجار.

فرص لتشكل السيول على بعض الطرق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد.

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج .

القيادة بحذر على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية .

كما قد يصاحب السحب الرعدية، احتمال ضربات البرق والرعد مع فرص لتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

نشاط الرياح القوى نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الجديدة 27 15

6 اكتوبر 28 16

بنهــــا 27 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 15

بلطيم 26 14

المنصورة 27 16

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 14

دمياط 27 16

بورسعيد 26 15

الإسماعيلية 28 15

السويس 28 14

العريش 27 15

رفح 27 16

رأس سدر 26 14

نخل 26 11

كاترين 15 05

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 13

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 23 11

السلوم 22 12

سيوة 24 10

رأس غارب 26 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 17

شلاتين 28 19

حلايب 29 20

أبو رماد 32 17

مرسى حميرة 27 18

أبرق 34 17

جبل علبة 33 17

رأس حدربة 28 19

الفيوم 27 13

بني سويف 27 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 36 18

الأقصر 37 17

أسوان 37 17

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 36 20