قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين

جيفري إبستين
جيفري إبستين
القسم الخارجي

أظهرت ملفات جديدة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن العلاقة بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والممول المدان والمتحرش الجنسي جيفري إبستين، كانت أكثر تواصلاً وودية مما كان معروفًا سابقًا، وفق ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، السبت. 

وتشير الرسائل الإلكترونية المنشورة أمس، الجمعة، إلى محاولات ماسك زيارة جزيرة إبستين “ليتل سانت جيمس” في 2012 و2013، رغم أن الزيارة لم تتم بسبب مسائل لوجستية.

وتتضمن الرسائل تبادل بريد إلكتروني بين ماسك وإبستين لتنسيق مواعيد الزيارة. 

في إحدى الرسائل بتاريخ 13 ديسمبر 2013، كتب ماسك: “سأكون في منطقة جزر فرجن البريطانية / سانت بارث خلال العطلات. هل هناك وقت مناسب للزيارة؟”، ورد إبستين: “أي يوم من 1 إلى 8. دع الأمر مرناً إذا أحببت. دائماً هناك مكان لك”.

وحدد الطرفان يوم 2 يناير كموعد محتمل، قبل أن يعتذر إبستين لاحقًا لعدم تمكنه من اللقاء بسبب بقائه في نيويورك.

وفي رسالة أخرى أرسلها إبستين في نوفمبر 2012، سأل ماسك عن عدد الأشخاص المرافقين له خلال الرحلة بالطائرة الهليكوبتر إلى الجزيرة، فأجاب ماسك: “على الأرجح فقط أنا وتالولا”، في إشارة إلى زوجته السابقة تالولا رايلي، مضيفًا بسؤال ساخر عن “أكثر الحفلات صخبًا على الجزيرة”.

ورغم أن ماسك انتقد علنًا أي علاقة مع إبستين، تبدو هذه الرسائل متناقضة مع نفيه المستمر أي صلة شخصية بالمدان. 

وكان ماسك قد صرح لمجلة “فانيتي فير” عام 2019 بأن إبستين “شخص مشبوه بوضوح”، وأنه رفض دعواته المتكررة لزيارة الجزيرة.

وتشير الوثائق أيضًا إلى تخطيط إبستين للغداء في مقر “سيبس إكس” عام 2013، حيث ذكرت مساعدته الطويلة له، ليزلي جروف، أن ماسك يقدر الدعوة، دون توضيح ما إذا تم اللقاء فعليًا. 

كما تظهر الرسائل تهنئة إبستين لماسك بعد إطلاق صاروخ “سيبس إكس” في مارس 2013، ما يعكس تواصلًا وديًا بينهما رغم السجل الجنائي لإبستين.

يذكر أن جيفري إبستين وافته المنية في زنزانته عام 2019، وكانت قضيته محط تحقيقات واسعة تتعلق بعلاقاته مع عدد من الشخصيات البارزة عالميًا.

وتأتي هذه الوثائق ضمن أكثر من 3 ملايين صفحة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية.

وقد يواجه ماسك ضغوطًا للإفصاح عن أي صلة محتملة مع إبستين، خصوصًا بعد نشر وثائق سابقة أظهرت إدراج اسمه ضمن جدول إبستين لعام 2014 مع ملاحظة: “تذكير: إيلون ماسك إلى الجزيرة 6 ديسمبر (هل ما زال قائمًا؟)”.

ورغم نفيه المعاصر لأي صلة شخصية، استخدم ماسك اسم إبستين سابقًا للهجوم على شخصيات أخرى مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة علاقاته ومصداقيته في تصريحات الرأي العام.

ـربستين جيفري إبستين ماسك إيلون ماسك ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

هند صبري

تاجرة مخدرات.. هند صبري تكشف تفاصيل دورها في مسلسل مناعة

مي عز الدين

مي عز الدين تتغنى بجمال ليلى علوي في أحدث ظهور

أحمد حلمي

منهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي.. نجوم دراما رمضان الإذاعية

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد