بسبب لهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بقيام 4 أشخاص بممارسة أعمال البلطجة والاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة والادعاء بتواطؤ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صدفا بأسيوط معهم.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لمركز شرطة صدفا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (2 من المشكو فى حقهم، و3 مزارعين )، وطرف ثان: (3 مزارعين) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب "دون حدوث ثمة إصابات"، وأكدت التحريات عدم ممارسة أى من الطرفين لأعمال البلطجة أو الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية، طبنجة "غير مرخصة")، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه"دون إطلاق أعيرة نارية" من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.