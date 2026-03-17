القبض على المتهمين بالتعدى على سائق ميكروباص بأسلحة بيضاء فى بور سعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء على قائد سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالهرب مستخدمين دراجتين ناريتين ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 13 الجارى حدثت مشادة كلامية بين (5 أشخاص"لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الزهور – الضواحى") و(سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام أسلحة بيضاء لخلافات حول أولوية المرور ولاذوا بالهرب مستخدمين الدراجتين الناريتين "الظاهرتان بمقطع الفيديو".

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجتين الناريتين"بدون لوحات معدنية" –3 أسلحة بيضاء المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.