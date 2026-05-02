أوليفر كان يشكك في ملاءمة كلوب لريال مدريد .. النجوم قد تعرقل فلسفته

أثار أوليفر كان جدلًا واسعًا بتصريحات قوية تناول فيها طبيعة العمل داخل ريال مدريد، وذلك في ظل تزايد الأنباء حول إمكانية تولي يورجن كلوب تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

تحفظات على التوافق الفني

وخلال ظهوره عبر قناة سكاي سبورت ألمانيا، أبدى الحارس الأسطوري السابق لـ بايرن ميونخ تحفظه على فكرة تعاقد ريال مدريد مع كلوب، مشيرًا إلى وجود فجوة محتملة بين فلسفة المدرب الألماني وطبيعة البيئة داخل النادي الملكي.

وأوضح كان أن كلوب يُعرف بأسلوبه القائم على البناء التدريجي وتطوير الفريق وفق منظومة واضحة، وهو ما قد لا يتماشى مع طبيعة ريال مدريد الذي يعتمد على مجموعة من النجوم أصحاب الشخصيات القوية.

غرفة الملابس.. التحدي الأكبر

وأشار كان إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الجانب الفني، بل في القدرة على إدارة غرفة الملابس، مؤكدًا أن اللاعبين الكبار في ريال مدريد قد لا يتقبلون بسهولة فرض أفكار تكتيكية صارمة، وهو ما قد يُعقد مهمة أي مدرب يعتمد على الانضباط الجماعي.

وأضاف أن نجاح المدرب في مثل هذه البيئة يتطلب قدرة كبيرة على التواصل وإقناع النجوم، إلى جانب فرض الاحترام داخل الفريق دون الدخول في صدامات.

استدعاء تجارب سابقة

وفي سياق حديثه، استشهد كان بتجارب سابقة، مشيرًا إلى أن أسماء كبيرة واجهت تحديات مشابهة، من بينها تشابي ألونسو، مؤكدًا أن المسألة في النهاية تتعلق بقدرة المدرب على التكيف مع طبيعة النادي وإدارة التوازن بين النجومية والانضباط التكتيكي.