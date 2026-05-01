خلافات حادة داخل صفوف ريال مدريد.. تفاصيل

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني خلافات حادة بين نجوم فريقه وسط موسم باهت فجّر غضب جماهيره.

وكشفت شبكة ESPN عن أزمات حادة بين ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد ونجوم الفريق الذين هاجموا مدربهم في جلساتهم الخاصة وحملوه مسؤولية التراجع الكبير.

وأشارت إلى أن أربيلوا دخل في خلافات مع بعض اللاعبين على رأسهم داني سيبايوس وراؤول أسينسيو وداني كارفخال.

وأكدت أن هناك مشادة حادة وقعت بين أنطونيو روديغر نجم ريال مدريد وأحد زملائه داخل غرفة الملابس.

ويستعد ريال مدريد لإجراء تغييرات واسعة في الموسم الجديد على رأسها إمكانية عودة الألماني توني كروس إلى النادي مستشارًا رياضيًا.

ومن المقرر أن يتم تعيين مدرب جديد لريال مدريد في الموسم المقبل، وتم ترشيح عدة أسماء لخلافة أربيلوا.

ويتصدر قائمة المرشحين يورجن كلوب وجوزيه مورينيو، بجانب ليونيل سكالوني ووليد الركراكي وديديه ديشامب وأوناي إيمري.

ويحل ريال مدريد ضيفًا غدًا السبت على منافسه إسبانيول في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر قبل 5 جولات من النهاية.