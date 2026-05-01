اسبيشيال وان.. مورينيو يحسم الجدل حول عودته إلى تدريب ريال مدريد

حمزة شعيب

تتزايد في الآونة الأخيرة التكهنات حول إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، في ظل الحديث عن مستقبل الجهاز الفني للنادي خلال الفترة المقبلة، قبل أن يخرج المدرب المخضرم لتوضيح موقفه من تلك الأنباء.

وأكد جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية نقلتها "موندو ديبورتيفو"، أنه لم يتلق أي تواصل من إدارة ريال مدريد بشأن العودة لتدريب الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي جديد في هذا الملف حتى الآن.

وقال مورينيو: "لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد، أؤكد لكم ذلك، ويتبقى لي عام واحد في عقدي مع بنفيكا وأضمن ذلك، لقد قضيت سنوات طويلة في كرة القدم وأصبحت معتادًا على مثل هذه التكهنات".

في المقابل، يسعى نادي بنفيكا البرتغالي إلى تمديد عقد مورينيو حتى ما بعد عام 2027، حيث يخطط النادي لعقد جلسات خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة مستقبل المدرب وحسم موقفه بشكل نهائي.

ورغم ارتباطه بعقد مع بنفيكا، لا يستبعد مورينيو جميع الاحتمالات بشأن مستقبله، حيث يدرس خياراته المقبلة بعناية قبل اتخاذ قراره النهائي، في وقت لا يزال فيه احتمال عودته إلى ريال مدريد قائمًا، وإن كان غير مؤكد حتى الآن.

