الدردير: الأهلي حتى لو صعد ثالث ممكن يروح دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن مفاجأة لجماهير الأهلي في حال الصعود للمركز الثالث ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "سبحان الله يا أخي، ده الأهلي حتى لو صعد ثالث ممكن يروح دوري أبطال أفريقيا لسببين:

الأول إن الكاف أصلًا بيدرس يخليهم 3 فرق مصرية، يعني كده كده الأهلي هيصعد برضه.

وتابع: الثاني أن الزمالك لو خد الدوري ووصل، أو حتى وصل ثاني، ممكن ما يلعبش لأنه لازم يسدد كل الفلوس اللي عليه عشان يحصل على الرخصة الإفريقية للمشاركة، واللي هي تقريبًا أكتر من نصف مليار. ولو سددناهم هنلعب عادي، وإلا مش هيلعب بسبب إننا ما حصلناش على الرخصة .

ويحتاج الأهلي إلى سيناريو معقد من أجل التتويج إذ يتعين عليه الفوز في مباراتيه المتبقيتين لرفع رصيده إلى 53 نقطة مع انتظار تعثر الزمالك بالخسارة في مباراة واحدة على الأقل ليتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.

كما يتوجب على الفريق الأحمر ترقب نتائج بيراميدز الذي يكفيه الوصول إلى 52 نقطة فقط لضمان التفوق على الأهلي ما يعني ضرورة تعثره بالتعادل أو الخسارة في مبارياته المقبلة.

المباريات المتبقية

وفيما تبقى من منافسات يواجه الزمالك كلا من سموحة وسيراميكا بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا ثم سموحة في حين يخوض الأهلي مواجهتين حاسمتين أمام إنبي والمصري والتي ستحدد بشكل نهائي بطل الدوري إلى جانب صاحبي المركزين الثاني والثالث.