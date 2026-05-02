الأهلي وسبورتنج.. اتحاد السلة يكشف عن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، مواعيد مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للسيدات لكرة السلة موسم 2025-2026، بين الأهلي وسبورتنج.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي بنظام Best of 5، حيث يحصل ع اللقب الفريق الفائز في 3 مواجهات.

وفيما يلي مواعيد مباريات الدور النهائي:

المباراة الأولى.. الخميس 7 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

المباراة الثانية.. السبت 9 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

المباراة الثالثة.. الثلاثاء 12 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الرابعة «في حال اللجوء لها».. الخميس 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المباراة الخامسة «في حال اللجوء لها».. السبت 16 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

وتُذاع مباريات دوري السوبر لسيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي:

youtube.com/@egyptbasketballfederation

يمكن متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:

ebl.web.geniussports.com