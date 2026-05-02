القمة 132 تشعل الدوري.. سيناريو درامي يقود الأهلي نحو اللقب

أنعش النادي الأهلي آماله في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزا كبيرًا على غريمه نادي الزمالك بثلاثية نظيفة في القمة 132 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ليعيد الصراع على اللقب إلى نقطة الاشتعال من جديد.

ورغم خسارته، يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة متساويا مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة ليبقى الصراع مفتوحا بين الثلاثي حتى الجولات الأخيرة.

وتلعب المواجهات المباشرة دورا حاسما في تحديد البطل حال تساوي النقاط حيث تفوق الزمالك على بيراميدز ذهابا وإيابا بينما حقق بيراميدز الفوز على الأهلي في مواجهتيه في حين تبادل الأهلي والزمالك الانتصارات وهو ما يزيد من تعقيد الحسابات في سباق اللقب.

سيناريو معقد أمام الأهلي

ويحتاج الأهلي إلى سيناريو معقد من أجل التتويج إذ يتعين عليه الفوز في مباراتيه المتبقيتين لرفع رصيده إلى 53 نقطة مع انتظار تعثر الزمالك بالخسارة في مباراة واحدة على الأقل ليتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.

كما يتوجب على الفريق الأحمر ترقب نتائج بيراميدز الذي يكفيه الوصول إلى 52 نقطة فقط لضمان التفوق على الأهلي ما يعني ضرورة تعثره بالتعادل أو الخسارة في مبارياته المقبلة.

المباريات المتبقية

وفيما تبقى من منافسات يواجه الزمالك كلا من سموحة وسيراميكا بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا ثم سموحة في حين يخوض الأهلي مواجهتين حاسمتين أمام إنبي والمصري والتي ستحدد بشكل نهائي بطل الدوري إلى جانب صاحبي المركزين الثاني والثالث.